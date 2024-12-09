Τουρκία: Πολιτικοί και ΜΜΕ χαρακτηρίζουν Ψέριμο, Κίναρο και Λέβιθα «τουρκικά νησιά» 

Νέες τουρκικές προκλήσεις. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης πολιτικοί και ΜΜΕ της γείτονος χαρακτήρισαν Ψέριμο, Κίναρο και Λέβιθα ως «τουρκικά νησιά» επαναφέροντας στην επικαιρότητα επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Άμυνας στα ακριτικά νησιά μας τον Σεπτέμβριο. «Ο Δένδιας παραβίασε τη Συνθήκη της Λωζάνης» ισχυρίστηκαν δε.

«Όταν εμείς ασχολούμασταν με τους σπουδαστές στις στρατιωτικές μας σχολές, ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας πραγματοποίησε κάποιες επισκέψεις σε νησιά και παραβίασε τη Συνθήκη της Λωζάνης. Περιόδευσε με ελικόπτερα σε νησιά όπως στην Ψέριμο, στην Κίναρο και στα Λέβιθα, εκεί πόζαρε μαζί με τους Έλληνες στρατιώτες, έκανε κάποιες δηλώσεις. Κι αυτά τα είχε κάνει δίπλα στην Τουρκία. Δηλαδή είχαμε παραβίαση συνόρων από την Έλληνα υπουργό και το υπουργείο Άμυνας παραμένει σιωπηλό. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2024, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δἐνδιας πήρε μαζί του τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και τον Αρχηγό Στρατού και περιόδευσε στα νησιά που βρίσκονται εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Και πόζαρε μαζί με τους στρατιώτες που εγκαταστάθηκαν στα νησιά παραβιάζοντας τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η αντιπολίτευση μιλάει για την σιωπή του υπουργείου Άμυνας» ανέφερε το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου NOW TV.

«O Δένδιας επισκέφθηκε τα τουρκικά νησιά που βρίσκονται ‘’υπό κατοχή’’ κι αυτά είναι η Ψέριμος, η Κίναροςκαι τα Λέβιθα και παραβίασε και τον τουρκικό εναέριο χώρο» προσθέτει το ρεπορτάζ.

«Ο Έλληνας υπουργός έρχεται εντός του εναέριου χώρου μας, πετάει στα νησιά και κάνει επίδειξη δύναμης» υποστήριξε ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Εϊλέμ Ερτουγρούλ.

Πηγή: skai.gr

