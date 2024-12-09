Η στρατηγική της κυβέρνησης στη μάχη του προϋπολογισμού

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Για τη μάχη του προϋπολογισμού, που αρχίζει την Τετάρτη στην Ολομέλεια και θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία το βράδυ της Κυριακής, προετοιμάζεται πυρετωδώς το πρωθυπουργικό επιτελείο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σαν βασικό αντίπαλο στη Βουλή τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει σε συζήτηση για τον προϋπολογισμό από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια.

Η αναβίωση του «ιστορικού» δικομματισμού έχει τη δική της σημειολογία.

Ακόμα και πριν το ΠΑΣΟΚ γίνει τυπικά αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης είχε καταστήσει σαφές ότι επιλέγει τον κ. Ανδρουλάκη ως αντίπαλο στη Βουλή.

Πλέον, και τυπικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αυτό τον ρόλο. Για την κυβέρνηση είναι σημαντικό να υπάρχει συγκροτημένη αντιπολίτευση ως αντίπαλο δέος, καθώς αυτό ενισχύει τη συσπείρωση των δυνάμεων της Ν.Δ.. Και ο κατακερματισμένος ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό το ρόλο.

Ολες τις προηγούμενες μέρες το επιτελείο του κ. Μητσοτάκη προετοιμάζεται για τη συζήτηση στη Βουλή, που είναι, άλλωστε, μία από τις κορυφαίες κοινοβουλευτικές διαδικασίες κάθε χρόνο.

Το βασικό μήνυμα που θα επιδιώξει να εκπέμψει η κυβέρνηση είναι αυτό της σταθερότητας και της συνέπειας λόγων και έργων. Το στοιχείο της σταθερότητας, πολιτικής και δημοσιονομικής, προβάλλεται σε αντιδιαστολή με τις αναταράξεις και τη ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον, ακόμα και σε χώρες και οικονομίες πολύ πιο ισχυρές.

Τόσο οι υπουργοί της κυβέρνησης, καθένας στον τομέα του, όσο και ο πρωθυπουργός θα επικεντρωθούν στην αντιστοίχιση προγραμματικών δηλώσεων με πολιτικές που έγιναν πράξη, στο μήνυμα δηλαδή «το είπαμε και το κάναμε», που ο πρωθυπουργός εξέπεμψε και από τη Θεσσαλονίκη στα εγκαίνια του μετρό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις επιδόσεις της κυβέρνησης στην πάταξη της φοροδιαφυγής και τη συνακόλουθη αύξηση των εσόδων, καθώς και στη δίκαιη κατανομή τους με έμφαση στη μεσαία τάξη αλλά και στη στήριξη των ανέργων και των ευάλωτων.

Ο πρωθυπουργός στη χθεσινή εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφέρθηκε στην ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας για να προσθέσει ότι «Αυτή η πορεία συνοδεύεται από τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε την κοινωνία, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους, όπως οι άνεργοι. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2025 που ξεκινάει την Τετάρτη θα έχουμε να πούμε πολλά».

Ξεχωριστό κεφάλαιο στη συζήτηση του προϋπολογισμού αναμένεται να αποτελέσει το ζήτημα των παρεμβάσεων για τις τράπεζες, που έχει εξελιχθεί στο κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ.

«Μιλώντας για τις τραπεζικές προμήθειες, θέλω να σταθώ στην ανάγκη για μια πιο ανταγωνιστική λειτουργία των τραπεζών προς όφελος των δανειοληπτών και των καταθετών. Τώρα που έχει ολοκληρωθεί η εξυγίανσή τους με τη σημαντική βοήθεια κράτους και φορολογουμένων, οι τράπεζες πρέπει με τη σειρά τους να επιστρέψουν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα προς την κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης που τους αναλογεί. Να δώσουν περισσότερα και φθηνότερα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια και να μειώσουν τις χρεώσεις που προκαλούν την κοινή λογική. Η αντίδρασή τους μέχρι σήμερα, όπως είπα και την Πέμπτη στη Βουλή, δεν μας ικανοποιεί. Συνεπώς, ναι, σύντομα θα ανακοινώσουμε παρεμβάσεις στον τραπεζικό τομέα, με στόχο την εύρυθμη και ανταγωνιστική λειτουργία τους» ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός.

