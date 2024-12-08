Κουτσούμπας: Τα μεγάλα αδιέξοδα του συστήματος εκφράζονται διεθνώς

«Τα μεγάλα αδιέξοδα του συστήματος εκφράζονται διεθνώς σε όλο τους το μεγαλείο σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό πεδίο, με θύματα πάντα τους λαούς. Και το μεγάλο στοίχημα, είναι η στάση που αυτοί θα κρατήσουν. Αν θα βγουν ορμητικά στο προσκήνιο, βάζοντας τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις, ωθώντας τες προς την κατεύθυνση ριζικών, επαναστατικών αλλαγών ή αν θα παραμείνουν έρμαια των επιδιώξεων των εκμεταλλευτών τους, με ολέθριες συνέπειες».

Τα παραπάνω σημείωσε ο Γ.Γ της Κ.Ε του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την διάρκεια της ομιλίας του στη Λάρισα, περιγράφοντας την εκτίμηση του ΚΚΕ για την διεθνή κατάσταση, αλλά και την επιρροή που έχει αυτή στη χώρα μας.

Παράλληλα σημείωσε πως το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια προειδοποιούσε και προετοίμαζε για όσα συμβαίνουν, τονίζοντας πως «κάθε μέρα και μια καινούρια εξέλιξη από κάποια γωνιά του κόσμου, μάς υπενθυμίζει το γεγονός ότι οι ανταγωνισμοί των ισχυρών, των καπιταλιστών, των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών τους, έχουν φτάσει πλέον σε τέτοιο σημείο, που δεν μπορούν ούτε να επιλυθούν, ούτε να διευθετηθούν προσωρινά, με τους τρόπους που γινόταν μέχρι σήμερα».

Αναφορικά με την διεθνή κατάσταση και τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι στη Συρία «μια ακόμη επέμβαση που προμηνύει νέα δεινά για τον λαό της τους λαούς της περιοχής, νέα κύματα προσφύγων, πιθανά νέες αλλαγές συνόρων», για να συμπληρώσει: «Οι γνωστοί "τζιχαντιστές" που κατέλαβαν τη Δαμασκό με την άμεση στρατιωτική στήριξη των αμερικανοΝΑΤΟικών και της Τουρκίας που κατέχει ήδη συριακά εδάφη και τους οποίους στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ευρωατλαντική προπαγάνδα έχει βαφτίσει "αντάρτες" και «απελευθερωτές» και από την άλλη το Ισραήλ που κι αυτό εξαπολύει τη δίκη του επίθεση».

Αναφορικά με τα πόλεμο στη Γάζα είπε ότι «συνεχίζεται η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και τον καταζητούμενο πλέον από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ως εγκληματία πολέμου, τον φίλο του Μητσοτάκη, Νετανιάχου».

Αναλύοντας την κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας είπε πως τα επεισόδια της κλιμάκωσης διαδέχονται το ένα το άλλο, «με τις συνέπειες να συνεχίζουν να τις πληρώνουν οι λαοί».

«Πρώτα ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός, που - ναι, θα επιμένουμε να το λέμε όσο κι αν ενοχλούνται οι παπαγάλοι της "σωστής πλευράς της ιστορίας" - ότι επί 70 χρόνια έζησαν ειρηνικά και μεγαλούργησαν με τον σοσιαλισμό, στο πλαίσιο της Σοβιετικής Ένωσης.. Επίσης και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης όπως και ο δικός μας, που βλέπει τις τιμές του ρεύματος, για άλλον έναν μήνα να τραβάνε την ανηφόρα» τόνισε.

Σε σχέση με την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη ο Γ.Γ της Κ.Ε του ΚΚΕ εκτίμησε ότι υπάρχει κυβερνητική κρίση στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία, για να εξηγήσει πως «είναι σημάδια νέας καπιταλιστικής κρίσης».

«Η Γερμανία είναι ήδη σε ύφεση, ενώ η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με ιστορικά υψηλά ελλείμματα. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς, πόσο εκτός τόπου και χρόνου είναι οι θριαμβολογίες της ελληνικής κυβέρνησης, με αφορμή και την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025, για τους διάφορους δείκτες που ευημερούν. Την στιγμή μάλιστα, που ο λαός μας δυσκολεύεται ακόμα και να καλύψει βασικές ανάγκες, εξαιτίας της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών και της φορολεηλασίας, που θα ενταθεί ακόμα περισσότερο την επόμενη χρονιά» είπε ο κ. Κουτσούμπας.

Παράλληλα δεν άφησε εκτός, από την ανάλυση του για όσα συμβαίνουν στην Νότια Κορέα με αφορμή τον στρατιωτικό νόμο, σημειώνοντας πως όλες οι παραπάνω εξελίξεις «δεν αποτελούν απλά κάποιες "διεθνείς ειδήσεις", αλλά αφορούν τη χώρα μας, τον λαό μας και μάλιστα με πολύ άμεσο τρόπο».

«Η Ελλάδα, με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τη συνενοχή των υπολοίπων κομμάτων, πλην ΚΚΕ, είναι "με τα μπούνια" μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, έχει μετατραπεί από άκρη σε άκρη σε μια απέραντη αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση, με στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές που αξιοποιούνται για να διεξάγει το ΝΑΤΟ τους πολέμους του» είπε ο Γ.Γ της Κ.Ε του ΚΚΕ. Τόνισε δε, μιλώντας για την Θεσσαλία ότι «κομβικό ρόλο στην εμπλοκή αυτή παίζει, βέβαια, η περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία, με αποφάσεις όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων, έχει μετατραπεί και επίσημα σε προγεφύρωμα για τα ΝΑΤΟικά εγκλήματα σε βάρος άλλων λαών, καθιστώντας τη χώρα μας θύτη και τον λαό της στόχο αντιποίνων».

Επίσης έφερε παράδειγμα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως « μεταφέρονται πυρομαχικά και ρουκέτες μέσα από την πόλη του Τυρνάβου, όπου ζουν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα μέρα μεσημέρι!». Παράλληλα αναφέρθηκε στην στάση των μελών του ΚΚΕ που προχώρησαν σε κινητοποίηση για το εν λόγω ζήτημα, λέγοντας πως « η ανυποχώρητη στάση των μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ είχε ως αποτέλεσμα το φορτίο του θανάτου να μην περάσει από τον Τύρναβο»

«Τα φορτηγά οπισθοχώρησαν κάτω από τα συνθήματα «NATO Killers go home», μια εικόνα που αποτελεί ένα μικρό μονάχα δείγμα της δύναμης που έχει ο λαός, αν το αποφασίσει, να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, να ακυρώσει επικίνδυνα εις βάρος του σχέδια» είπε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων ο κ. Κουτσούμπας μιλώντας για την εσωτερική κατάσταση στην Οικονομία, σημείωσε ότι «η εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους, στους εμπορικούς πολέμους που τους συνοδεύουν, έχει κι άλλων ειδών συνέπειες, όπως είναι η απώλεια αγορών για μια σειρά από προϊόντα που καλλιεργούνται και εδώ στη Θεσσαλία, αλλά και το υπέρογκο κόστος παραγωγής σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές».

Μιλώντας για την κατάσταση στην αγροτική παραγωγή είπε πως ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει την πραγματική αξία της απώλειας παραγωγής και κεφαλαίου από τις ζημιές και τις νόσους, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση «να πάρει άμεσα μέτρα αναπλήρωσης του εισοδήματος τους».

Για τον προϋπολογισμό για το 2025 ο κ. Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση για την φορολογία, σημειώνοντας πως «για κάποιους, όπως είναι οι εφοπλιστές με τις δεκάδες κυριολεκτικά φοροαπαλλαγές, "λεφτόδεντρα" υπάρχουν, όπως και αφορολόγητο πετρέλαιο υπάρχει, αλλά για τους αγρότες όχι».

Παράλληλα αναφέρθηκε στο ρόλο των τραπεζών κατηγορώντας όλα τα υπόλοιπα κόμματα που κυβέρνησαν λέγοντας πως «οι τράπεζες εξακολουθούν να φοροαπαλλάσσονται με τον περιβόητο "αναβαλλόμενο φόρο" που ψήφισαν μαζί η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγα χρόνια που συγκυβερνούσαν, με τον κ. Ανδρουλάκη γραμματέα τότε του κόμματος, για να τον συνεχίσει μετά ο ΣΥΡΙΖΑ».

« Όλοι τους ανακεφαλαιοποίησαν τις τράπεζες τρεις φορές, με πάνω από 40 δις ευρώ συνολικά από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Και τώρα που τα κέρδη των τραπεζών από τα επιτόκια και τις προμήθειες σπάνε ρεκόρ, παριστάνουν ότι σκοτώνονται η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ για το αν θα επιβληθεί ένας εφάπαξ φόρος 5% σε ένα μέρος μόνο από τα κέρδη αυτά», είπε ο Γ.Γ του ΚΚΕ και συνέχισε: « Για τις δαπάνες που αφορούν τις ανάγκες του λαού αντίθετα, ο προϋπολογισμός προβλέπει μόνο «κόφτες».

Μεταξύ άλλων, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αποτελέσματα που βιώνει η Θεσσαλία από τις πλημμύρες, κατηγορώντας την κυβέρνηση «για κυβερνητικές φιέστες και τις στημένες συσκέψεις».

Ο ίδιος σημείωσε πως δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα των Θεσσαλών λέγοντας πως «έχουν περάσει 15 μήνες και η έλλειψη ακόμα και των πιο στοιχειωδών αντιπλημμυρικών έργων είναι εκκωφαντική. Πόσο μάλλον ενός ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, μπροστά στον κίνδυνο μιας νέας μεγάλης καταστροφής, που επανέρχεται με την πρώτη μπόρα».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε τον λαό της Θεσσαλίας, να αναπτύξει τους αγώνες του, να ενισχύσει το ΚΚΕ, σημειώνοντας πως «το ΚΚΕ ήταν είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων, αυτής της πραγματικής αντιπολίτευσης, αξιοποιώντας για αυτόν τον σκοπό και τη θέση του στη Βουλή».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε σε δύο προτάσεις νόμου του ΚΚΕ στη βουλή τονίζοντας πως η μία «προβλέπει την πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η άλλη προβλέπει μέτρα ανακούφισης των οικογενειών με ανάπηρα μέλη από χρέη προς τράπεζες και απαγόρευση πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας τους».

Παράλληλα κατηγόρησε τα υπόλοιπα κόμματα λέγοντας πως δεν υπήρξε στήριξη των προτάσεων αυτών. «Δεν περιμέναμε να τις στηρίξει κανένα άλλο κόμμα στη Βουλή, γιατί ξέρουμε πως οι προτάσεις αυτές βρίσκονται σε σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική που όλοι τους στηρίζουν» είπε.

Τέλος αναφέρθηκε στην πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ καλώντας σε συμπόρευση «για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, των κατευθύνσεων της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, του ίδιου του στόχου της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των αντιλαϊκών νόμων, συνολικά αυτού του εχθρικού, σάπιου και διεφθαρμένου κράτους του κεφαλαίου».

«Φωτίζουμε τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για τον λαό, την οικοδόμηση μιας άλλης κοινωνίας στην Ελλάδα, σοσιαλιστικής, όπου δεν θα είναι το κυνήγι του κέρδους αυτό που θα κινεί τα πάντα, θυσιάζοντας έτσι τις ανάγκες του λαού, αλλά θα είναι ακριβώς η προσπάθεια ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό. Αυτή είναι η προοπτική για εμάς και τα παιδιά μας τον 21ο αιώνα και όχι η σημερινή βαρβαρότητα των πολέμων, της φτώχειας και της εκμετάλλευσης, της σαπίλας αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος. Αυτόν τον δρόμο σας καλούμε να βαδίσετε μαζί μας», είπε καταλήγοντας στην ομιλία του ο Γ. Γ της Κ.Ε του ΚΚΕ Δήμητρης Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

