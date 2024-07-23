Έρχονται 10.000 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών - Από τη νέα χρονιά το «πολλαπλό βιβλίο»

Τις επόμενες μέρες δρομολογούνται 10.000 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών με επιλογή από τους πίνακες του ΑΣΕΠ. «Πρόκειται για έναν μεγάλο αριθμό που ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς, όπως και τους γονείς και τους μαθητές», ανέφερε στον ΣΚΑΪ η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή.

«Αυτοί οι νέοι διορισμοί προστίθενται στους σχεδόν 30.000 διορισμούς που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την αρχή της προηγούμενης τετραετίας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να υπάρχει ορθή και σταθερή σχέση μαθητών και καθηγητών και σιγά σιγά να μειώνεται ο αριθμός των αναπληρωτών, οι οποίοι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες», προσέθεσε η κ. Μακρή.

Ως προς τη διανομή τους στις βαθμίδες εκπαίδευσης, η υφυπουργός επεσήμανε ότι θα είναι από τους περσινούς διορισμούς τετραπλάσιοι στην πρωτοβάθμια, πενταπλάσιοι στην ειδική αγωγή, οκταπλάσιοι στο βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με τους 5.000 να ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, όπως είπε, «όταν χτυπήσει το κουδούνι, οι διορισμοί θα έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να υπάρχει καμία έλλειψη σε διδακτικό προσωπικό».

«Πρόθεση της κυβέρνησης η επέκταση των ολοήμερων σχολείων - Στην εκπαίδευση τίποτα δεν λύνεται απευθείας»

Αναφορικά με το ολοήμερο σχολείο, ενημέρωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι η επέκτασή του, υπενθυμίζοντας ότι έχουν προσληφθεί ήδη 3.000 αναπληρωτές για τη στελέχωση των σχολείων αυτών.

Σε ερώτηση για αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα τη νέα χρονιά, τόνισε ότι στην εκπαίδευση τίποτα δεν λύνεται απευθείας, αναφερόμενη και στις χαμηλές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA. «Έχουμε 166 νέα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία ενσωματώνονται στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία», ενώ αμέσως μετά έκανε ειδική μνεία στο «πολλαπλό βιβλίο», το οποίο έρχεται τη νέα σχολική χρονιά.

«Πρόκειται για τη δυνατότητα επιλογής από 3 συγγράμματα. Ψηφιακά θα είναι διαθέσιμα από το 2025 και την επόμενη σχολική χρονιά θα διατίθενται και έγχαρτα. Το πολλαπλό βιβλίο θα μπορούν να το αναζητούν μόνοι τους οι μαθητές, επομένως αντιλαμβάνεστε πόσο θα αποτρέπονται τα παιδιά από το να αποστηθίζουν, δίνοντας τη δυνατότητα για γνώσεις ουσιαστικές».

