«Ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε», τόνισε μετά την εκλογή του στη θέση του γραμματέα της ΝΔ ο Κώστας Σκρέκας. «Είναι η μεγαλύτερη τιμή», σημείωσε και ευχαρίστησε ξεχωριστά τη Μαρία Συρεγγέλα. «Εδώ βρίσκεται η ιστορία της μεγαλύτερης παράταξης από το 1974», υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας και αναφέρθηκε σε μία σειρά από σημαντικούς σταθμούς σε αυτή την διαδρομή.

«Η ΝΔ έβαζε και βάζει πάντα από το κομματικό το εθνικό συμφέρον, του λαού και της κοινωνίας», τόνισε ο Κώστας Σκρέκας. «Η ΝΔ ανέλαβε πολλές φορές την πολιτική ευθύνη και το πολιτικό κόστος για δύσκολες αποφάσεις επιδιώκοντας τη συναίνεση. Η απάντηση στο ψέμα είναι η αλήθεια, είναι η δημοκρατία, είναι το κράτος δικαίου, ο σεβασμός στην έννομη τάξη», σημείωσε.

Ο νέος γραμματέας της ΝΔ μίλησε, επίσης μεταξύ άλλων, για ανοικτό κόμμα, συμπεριληπτικό, σύγχρονο, ψηφιακό και με παρέμβαση μέσα στην κοινωνία που ακούει την κοινωνία.

«Ένα κόμμα ανοικτό σε νέες ιδέες, νέες προτάσεις και νέα πρόσωπα έχοντας βάλει στο περιθώριο τις ξεπερασμένες διαχωριστικές γραμμές του χθες», σημείωσε. «Είμαστε δίπλα στους πολίτες, μαζί με τους πολίτες. Την πορεία αυτή πρώτος από όλους τη σηματοδοτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης», πρόσθεσε.

«Πάμε για την 3η τετραετία της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε κλείνοντας την ομιλία του.

Πηγή: skai.gr

