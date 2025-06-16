Μαρία Συρεγγέλα στην ΠΕ: Η ΝΔ εξελίσσεται όταν εμείς της δίνουμε τη δύναμη

«Είναι για μένα μεγάλη συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης να στέκομαι μπροστά σας. Να ξεκινήσω με ένα ειλικρινές ευχαριστώ προς των πρωθυπουργό και πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη να μου ανέθεσε τα καθήκοντα της γραμματέως. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που με τη στήριξή σας μου δώσατε δύναμη», ανέφερε η Μαρία Συρεγγέλα, η οποία είπε ότι η παραίτησή της ήταν συνειδητή πράξη ευθύνης.

«Σήμερα ένας κύκλος κλείνει όμορφα και περήφανα. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο είχαν την τιμή να είμαι η πρώτη γυναίκα που κατείχα τη θέση της γραμμετέως της Π.Ε της ΝΔ. Σε αυτή την προσπάθεια ήμουν μαζί με κάθε γυναίκα που αγωνίστηκε σε δύσκολες εποχές. Σε αυτούς τους 18 μήνες μοιραστήκαμε μεγάλες στιγμές. Δράσεις που απέδειξαν ότι η ενότητα δεν είναι σύνθημα αλλά πράξη καθημερινή», πρόσθεσε μεταξύ άλλων η κα Συρεγγέλα.

Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Παντού μετέφερα ένα μήνυμα. Η ΝΔ εξελίσσεται όταν εμείς της δίνουμε τη δύναμη. Το ζητούμενο δεν είναι να είμαστε απλώς παρόντες, αλλά συμμέτοχοι. Η πολιτική δεν είναι μόνο διαχείριση, είναι όραμα, πυγμή. Θα συνεχίσω να παλεύω για μια κοινωνία που δεν αφήνει κανένα πίσω. Έχω βρεθεί πολλές φορές στην πρώτη γραμμή των μαχών. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι γυναίκα πολιτικός. Τι σημαίνει να σε πολεμούν για αυτό που είσαι. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, την οικογένειά μου, το συζυγό μου και τους δύο γιους μας. Σαφώς δεν αποχωρώ από την ενεργό δράση, από την πρώτη γραμμή της πολιτικής δράσης. Ως βουλευτής θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις ανάγκες των συμπολιτών μου. Κλείνοντας θα ήθελα από καρδιάς να ευχηθώ καλή επιτυχία στον συνάδελφο τον Κώστα Σκρέκα με τον οποίο γνωρίζομαστε από τη ΔΑΠ ΝΔΦΚ. Κώστα θα είμαι δίπλα σου σε οτιδήποτε χρειαστείς. Πάνω από όλα είμαστε ομάδα με μπροστάρη τον πρωθυπουργό μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.