Το «ταμείο» για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και οι ανοιχτοί τους λογαριασμοί

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν κατάφερε να συντηρήσει τα ποσοστά του κόμματος στα επίπεδα του περσινού καλοκαιριού αφήνοντας μια «γλυκόπικρη» γεύση στην Κουμουνδούρου. Πλατιά χαμόγελα δεν υπήρξαν με δεδομένο πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε σχεδόν τρεις μονάδες σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, δεν πλησίασε σε καμία περίπτωση των πήχη του 20% που έβαζε ο πρόεδρος, ενώ πλέον νιώθει και την «ανάσα» του Νίκου Ανδρουλάκη. Η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ μειώθηκε από τις έξι μονάδες στις δυο. Είναι χαρακτηριστικό πως η Όλγα Γεροβασίλη δήλωσε στον ΣΚΑΪ πως θα θέλαμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό.

Στην Κουμουνδούρου αποτιμούν θετικά το γεγονός πως η Νέα Δημοκρατία χάνει σχεδόν 13 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023. Και ακόμα και με τον πήχυ των προηγούμενων ευρωεκλογών που είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόνο απώλειες καταγράφονται. Ο ανασχηματισμός που αναμένεται να έρθει προοικονομούν πως θα φέρει μια «ανακατωσούρα» στο γαλάζιο στρατόπεδο το επόμενο διάστημα. Όχι, πως τα πράγματα στην αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι ανέφελα.

Οι εσωκομματικοί επικριτές του Στέφανου Κασσελάκη, που είχαν «ξεσπαθώσει» στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, δεν θα αφήσουν έτσι απλά να περάσει το 15% που πήρε το κόμμα. Θα επιρρίψουν ευθύνες στον πρόεδρο για τον τρόπο που πολιτεύτηκε, ενώ κατά πολλούς η επίδειξη των σπιτιών σε Νέα Υόρκη, Σπέτσες και Αθήνα, αλλά και ο τρόπος και ο χρόνος που έγινε η ανακοίνωση του πόθεν έσχες ενδεχομένως να κόστισε σημαντικά.

Σίγουρα στην Κουμουνδούρου θεωρούν πως δικαιώθηκαν από τη μη είσοδο της Νέας Αριστεράς στη Βουλή. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Αλέξη Χαρίτση δεν κατάφερε να κάνει «γκελ» στην κοινωνία, να συσπειρώσει Αριστερό κόσμο και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει μια κουβέντα περί «νομιμοποίησης» των 11 εδρών που κατέχει.

Στελέχη τόνιζαν πως ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνεται ότι είναι η πρωταγωνιστική δύναμη της ευρύτερης κεντροαριστεράς διαψεύδοντας Κασσάνδρες που μέχρι πρότινος προέβλεπαν την κατάρρευσή του. «Είναι πλέον στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου», τόνιζαν άλλες πηγές διευκρινίζοντας πως πάντα οι συζητήσεις θα γίνουν από τη βάση.

Μουρμούρα στο ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ η «μουρμούρα» έχει ξεκινήσει από την απώλεια της δεύτερης θέσης. Ήδη στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και η Νάντια Γιαννακοπούλου εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το αποτέλεσμα. Όλοι όσοι πιστεύουν πως το κίνημα μετά την κατακόρυφη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ηγεμονεύσει στον προοδευτικό χώρο αναμένεται να θέσουν όλα τα ζητήματα στα όργανα του κόμματος όταν συγκληθούν. Ενδιαφέρον θα έχει αν και με ποιον τρόπο θα μπει ακόμα και θέμα ηγεσίας.

Παρόλα αυτά πηγές της Χαριλάου Τρικούπη επεσήμαναν πως σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να αυξήσει τα ποσοστά του. «Έσπασε» το γαλάζιο χάρτη στο Λασίθι και στο Ηράκλειο κόβοντας πρώτο το νήμα. Την ίδια ώρα τερμάτισε δεύτερο πίσω από τη Νέα Δημοκρατία σε 21 εκλογικές περιφέρειες. «Το ΠΑΣΟΚ δεν πανηγυρίζει και δεν καλπάζει, αλλά έχει καταφέρει ρωγμές στο κυβερνητικό στρατόπεδο», τόνιζαν χαρακτηριστικά. Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη έχουν συγκεκριμένες αδυναμίες που καταγράφηκαν και στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει μια ικανοποιητική εικόνα στα αστικά κέντρα σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που αδυνατεί να πλησιάσει ικανοποιητικά ποσοστά. Αντίστροφα το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη έχει μια δυναμική στην περιφέρεια που λείπει ξεκάθαρα από την αξιωματική αντιπολίτευση.

