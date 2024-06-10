«Θα τα συζητήσουμε όλα μα όλα, και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα στα όργανα… Οφείλουμε να συζητήσουμε τα πάντα». Αυτό τόνισε στον ΣΚΑΪ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, ερωτηθείσα αν τίθεται θέμα ηγεσίας στο κόμμα μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Όπως σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «για να μπορέσουμε να κάνουμε αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος πρέπει να το συγκρίνουμε με τον στόχο που είχαμε θέσει... Και ο στόχος που είχαμε θέσει, και ο πρόεδρός μας ο Νίκος Ανδρουλάκης, και όλοι μέσα στο κόμμα ήταν ότι θέλαμε να είχαμε τη 2η θέση και μια ισχυροποίηση του ποσοστού μας. Δυστυχώς, η 2η θέση δεν επετεύχθη, στο ποσοστό έχουμε μια άνοδο έστω μικρή... ήμασταν δεύτερο κόμμα μέχρι και τα μέσα Φλεβάρη, είμαστε δεύτερο κόμμα σε 23 περιφέρειες στην επαρχία, ενώ στις εθνικές ήμασταν δεύτερο κόμμα σε 10 περιφέρειες. Το δύσκολο θέμα είναι τα αστικά κέντρα».



Όπως εξήγησε η κ. Γιαννακοπούλου, είτε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών ήταν πάρα πολύ θετικά, είτε μέτρια είτε κακά, οφείλουμε να τα συζητήσουμε στα όργανα του κόμματος.





