Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τα κομμάτια του «εκλογικού παζλ» που έμειναν κενά για τη ΝΔ, αναζητά μετά το αποτέλεσμα της ευρωκάλπης το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο, όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός προανήγγειλε στη δήλωσή του, σηματοδοτεί την απαρχή αλλαγών, ως αποτύπωμα της κατανόηση του εκλογικού μηνύματος που έλαβε η κυβερνητική παράταξη. «Από τώρα οι εκλογές αυτές γίνονται αφετηρία μίας νέας διαδρομής προς το 2027. Γι’ αυτό από αύριο στρεφόμαστε με μεγαλύτερη ένταση στα προβλήματα, για περισσότερη δουλειά και λιγότερες αδυναμίες, για μεγαλύτερη προσπάθεια και για μικρότερες αστοχίες» είπε ο πρωθυπουργός. Μία δέσμευση, η οποία εκτιμάται ότι φωτογραφίζει μια αλλαγή στρατηγικής για το κυβερνόν κόμμα και την κυβέρνηση ενώ δεν αποκλείει και διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα, παρότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν άνοιξε καμία τέτοιου είδους κουβέντα αλλά αποτέλεσε θέμα συζήτησης στα γαλάζια πολιτικά «πηγαδάκια».

Σε καμία περίπτωση ωστόσο, οι συζητήσεις και οι επιπτώσεις του εκλογικού αποτελέσματος δεν αναμένεται να δρομολογήσουν γενικότερες πολιτικές εξελίξεις και προσφυγή σε πρόωρες εκλογές, όπως συνέβη στη Γαλλία. «Έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας χωρίς εκλογές. Όπως, λοιπόν, η Ελλάδα του 2024 είναι, πιστεύω, πολύ καλύτερη από εκείνη του 2019, έτσι και η Ελλάδα του 2027 θα είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Το θέλουμε, το μπορούμε και θα το καταφέρουμε» διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας – πριν καν ανοίξουν – οποιοδήποτε σενάριο πρόωρης προσφυγής στις εθνικές κάλπες, παραπέμποντας στη λήξη της τετραετίας της διακυβέρνησης της ΝΔ, στο 2027.

Σήμερα το πρωί – όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν αποχωρήσει από το στρατηγείο της Πειραιώς χθες το βράδυ – τα κυβερνητικά στελέχη θα επιστρέψουν στις «επάλξεις». « Αύριο στις 8.30 θα είμαστε στα γραφεία μας» είπε χαρακτηριστικά, προτάσσοντας την πολύ δουλειά που έχει μπροστά της η κυβέρνησης με ακόμη περισσότερη ταχύτητα. «Σίγουρα υπήρξαν και πολλοί ψηφοφόροι που θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, με σημαντικότερο, με κυριότερο, την ακρίβεια» εκτίμησε ο πρωθυπουργός, σεβόμενος αυτή την επιλογή και λαμβάνοντας το μήνυμα που εξέπεμψαν. «Ακούω τη φωνή τους και την εντολή τους και την ακούω δυνατά: «Σας εμπιστευόμαστε αλλά προσπαθήστε περισσότερο». Και αυτό θα κάνουμε, ώστε να βαδίσουμε πιο γρήγορα σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη» τόνισε.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στην Πειραιώς και την Ηρώδου Αττικού κανείς δεν εκτιμούσε ότι το ποσοστό των ευρωεκλογών θα έγραφε μπροστά το «2», καθώς -πέραν των δημοσκοπήσεων- από τις δικές του μετρήσεις που είχε το Μέγαρο Μαξίμου, το εύρος του κατώτατου ορίου ήταν πιο υψηλό και ξεκινούσε από το 31%, χωρίς να δημιουργεί σκέψεις για πτώση κάτω από το φράγμα του 30%. Τα πρώτα σύννεφα, ωστόσο, άρχισαν να πυκνώνουν χθες το μεσημέρι, και από τα στοιχεία που αφορούσαν την προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες, γεγονός που έδειξε ότι κάτι δεν «διαβάστηκε» σωστά καθ’ όλη την περίοδο που προηγήθηκε της κάλπης. Οι ίδιες πηγές όμως σημείωναν πως όταν ο εκλογικός πήχης τέθηκε στο 33%, υπήρχε η εκτίμηση ότι η ΝΔ μπορούσε να προσεγγίσει αυτό το στόχο.

«Δεν θα κρύψω την αλήθεια: το κόμμα μας δεν έφτασε στον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Ούτε με ενδιαφέρουν επιχειρήματα όπως ότι η διαφορά από το δεύτερο κόμμα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των ευρωεκλογών» παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «γνωρίζαμε εξ αρχής ότι αυτή η εκλογή θα ήταν πολύ δύσκολη. Πολίτες που μας στήριξαν το 2023 ήξεραν ότι τώρα δεν εκλέγεται κυβέρνηση και αντιμετώπισαν ίσως διαφορετικά αυτή τη μάχη. Προεκλογικά, επίσης, και παρά τις δικές μου προσπάθειες, έλειψε ο ουσιαστικός προβληματισμός για το μέλλον της Ευρώπης και για τη θέση της πατρίδας μας σε αυτήν».

Για την κυβερνητική πλευρά, πάντως, όπως και για το σύνολο των κομμάτων, μέγα ζήτημα αποτελεί το εκκωφαντικό ιστορικό ποσοστό της αποχής που έφτασε κοντά στο 60% και έσπασε το ρεκόρ αποχής του 2019 που έφτασε το 47,5%. Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, μίλησε για «πύρρειο νίκη» της ΝΔ επισημαίνοντας ότι τα μηνύματα ελήφθησαν και η «λέξη κλειδί» είναι η αποτελεσματικότητα. Τόνισε δε, εμφατικά, πως στο «ζύγι» του εκλογικού αποτελέσματος πρέπει να μπει και χαλαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν τις ευρωεκλογές οι Έλληνες ψηφοφόροι. «Πρέπει να βάλουμε στην ανάλυση και τη διάσταση, μιας πιο χαλαρής κάλπης που δεν επιλέγει κυβέρνηση" παρατήρησε, εκτιμώντας πως αν κρινόταν η κυβερνησιμότητα θα ήταν διαφορετικό και το αποτέλεσμα, αλλά και η συμμετοχή των πολιτών θα ήταν μεγαλύτερη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.