Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα, στον όρμο του Φαλήρου, το πλοίο «Typhoon», το οποίο από το 2019 έχει απομακρύνει απόβλητα από όλες τις μη προσβάσιμες νησιωτικές ακτές της Ελλάδας και σχεδόν από το σύνολο της ηπειρωτικής ακτογραμμής, έχοντας πλέον αρχίσει τον δεύτερο γύρο καθαρισμών.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Επίτροπο αρμόδιο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία Virginijus Sinkevičius, ξεναγήθηκε στο κατάστρωμα και στη γέφυρα και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες του «Typhoon», το οποίο αποτελεί αιχμή του δόρατος του βραβευμένου περιβαλλοντικού προγράμματος «Typhoon Project», του Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

Το πλήρωμα του πλοίου, μήκους 72 μέτρων, σημείωσε ότι την τελευταία πενταετία έχουν γίνει καθαρισμοί σε περισσότερες από 3.300 παραλίες κι ότι έχουν περισυλλέξει περισσότερους από 620 τόνους απορριμμάτων από τη θάλασσα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Επίτροπος Sinkevičius ενημερώθηκαν επίσης για το τακτικό ερευνητικό έργο του «Typhoon» κατά της συσσώρευσης αποβλήτων στις θάλασσες, που εστιάζει έως τώρα στον Σαρωνικό και τον Θερμαϊκό κόλπο.

Πηγή: skai.gr

