Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι του νεοεκλεγέντος προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

«Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος. Το κόμμα καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «να μην υποδαυλίζει την τοξικότητα και ας σταματήσει την εργαλειοποίηση. Ιδίως όταν η κυβέρνηση είναι εκείνη που διανέμει ήδη ντροπιαστικά non paper σε φιλικά μέσα, ενώ πέριξ του Μαξίμου σιτίζεται η 'ομάδα' προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει.

Πηγή: skai.gr

