Η αντιπολιτευτική ατζέντα της κεντροαριστεράς

Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι πολλά τα «όπλα» που έχει στη φαρέτρα της η αντιπολίτευση το επόμενο διάστημα απέναντι στην κυβέρνηση. Το να συμβαδίσουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ , Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας και να αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλίες έχει αποδειχτεί πως είναι δύσκολο, ωστόσο τα ζητήματα είναι «καυτά» και μπορούν έτσι και αλλιώς να πιέσουν την κυβερνητική πλειοψηφία. Ποντάροντας έτσι και αλλιώς στη φυσιολογική φθορά της Νέας Δημοκρατίας μετά από έξι χρόνια στην εξουσία τα μέτωπα που θα ενεργοποιηθούν είναι αρκετά.

Από τη στιγμή που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες πως στις 28 Φεβρουαρίου θα παρουσιαστεί το τελικό πόρισμα για τα Τέμπη είναι αυτονόητο πως το δυστύχημα θα αποτελέσει νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τόσο με κινητοποιήσεις όσο και μέσω της κοινοβουλευτικής οδού. Μετά την προ ημερησίας συζήτηση, που λογικά θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Φεβρουάριο, ενδεχομένως τα κόμματα – αναλόγως και με τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν - συντονιστούν να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Απαιτούνται 50 υπογραφές για να κατατεθεί. Η περίπτωση να υπάρξει αίτημα και για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής δεν είναι τόσο απλό, καθώς «σκοντάφτει» σε αρκετά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν. Αρκετοί από την αντιπολίτευση φέρνουν ως παράδειγμα την ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής όπου οδηγήθηκε σε «ναυάγιο», όπως υποστηρίζουν, εξαιτίας της στάσης της πλειοψηφίας.

Η ακρίβεια στην αγορά αναμένεται να αποτελεί πάντα προτεραιότητα των αντιπολιτευτικών δυνάμεων. Οι αρχηγοί τους δεν σταματούν τις επαφές με τους φορείς και είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται άμεσα με τους μισθούς, τα στεγαστικά δάνεια και τα υπερκέρδη των τραπεζών και εταιριών ενέργειας. Το συγκεκριμένο «πακέτο» αναδεικνύεται συχνά μέσα στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές από τους εκπροσώπους των κομμάτων, ωστόσο το ζητούμενο για την κεντροαριστερή αντιπολίτευση είναι να συγκροτηθεί ένα νέο κοινωνικό ρεύμα που θα το αναδείξει και θα καταστήσει τα αιτήματα για παρεμβάσεις πιο ενεργά. Απαντήσεις από την κυβέρνηση ετοιμάζονται, ωστόσο τα κόμματα πιστεύουν πως οι εξελίξεις έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητες που έχει το Μαξίμου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακρίβειας. Η αντιπολιτευτική «βεντάλια» θα ανοίγει επίσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, ενώ και τα εθνικά έχουν μπει και αυτά στο «μικροσκόπιο».

