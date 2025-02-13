Της Δέσποινας Βλεπάκη

Για λυπηρό πισωγύρισμα με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνουν λόγο στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για την εκλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας με μόλις 160 ψήφους, μακριά από το συμβολικό ορόσημο των 180.

«Με αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού η σημερινή θα περάσει στην ιστορία ως η ημέρα που διακόπηκε μία από τις ελάχιστες παραδόσεις συναίνεσης του πολιτικού μας συστήματος…Προφανώς, η ανασφάλεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας και η διαχρονική τάση συγκέντρωσης της εξουσίας που χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη επικράτησαν. Ευχόμαστε στον κ. Τασούλα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Πρωθυπουργός αυτοαναιρέθηκε σημειώνουν στελέχη της πράσινης παράταξης που υπενθυμίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 κατά τη συνταγματική αναθεώρηση της επίμαχης διάταξης για την εκλογή ΠτΔ από το βήμα της Βουλής δήλωνε ότι είναι αυτονόητο πως πρέπει να αναζητούνται ευρείες συναινέσεις. Προτίμησε να υπηρετήσει την εσωκομματική συναίνεση και όχι την εθνική συναίνεση όπως ορίζει το πνεύμα του Συντάγματος σχολιάζουν λένε, ενώ υπογραμμίζουν ότι μετά από τριάντα χρόνια ο ρυθμιστής του πολιτεύματος δεν εκλέγεται με ευρύτατη πλειοψηφία.

Επιστολή Γιαννίτση σε Ανδρουλάκη

Την ίδια ώρα η υποψηφιότητα του Τάσου Γιαννίτση στην τέταρτη ψηφοφορία στη Βουλή, καταγράφηκε τελικά στη δεύτερη θέση με σταθερά 34 θετικές ψήφους, ξεπερνώντας την υποψηφιότητα της Λούκας Κατσέλη που έλαβε 29 μετά την αποχή της Νέας Αριστεράς από την ψηφοφορία.

Ο υποψήφιος με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ Τάσος Γιαννίτσης με μια θερμή επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η χώρα περνάει σε ένα νέο δύσκολο εσωτερικό και διεθνές σκηνικό, που θα απαιτήσει επικέντρωση στην αντιμετώπιση των μεγάλων συλλογικών ανησυχιών και αβεβαιοτήτων. Πιστεύω ότι εσείς, το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του, θα ανταποκριθείτε άλλη μια φορά στις κοινωνικές προσδοκίες για εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία και σας εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και στο έργο σας».

Επιχείρηση εξωστρέφειας

Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει με πρωτοβουλίες όπως αυτήν που κατέθεσαν οι πράσινοι βουλευτές για την καθιέρωση πάγιου μηχανισμού αύξησης των επιδομάτων ΑμΕΑ και ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Κλιμάκιο ΠΑΣΟΚ στη Σαντορίνη

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αποτελούμενο από τους βουλευτές Ανδρέα Πουλά και Κατερίνα Σπυριδάκη, την αναπληρώτρια Εκπρόσωπο Τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη και τον Γραμματέα του Τομέα Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Χάλαρη επισκέπτεται σήμερα τη Σαντορίνη.

Περιφερειακά Συνέδρια

Στη Χαριλάου Τρικούπη σε μια επιχείρηση αντιμετώπισης της δημοσκοπικής στασιμότητας φουλάρουν τις μηχανές για τα Περιφερειακά συνέδρια του κόμματος.

Το πρώτο περιφερειακό συνέδριο του Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη το Σάββατο 22/2.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξει ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης (Αποφασίζουμε για τον τόπο μας-digitalsociety.gr) με τους πολίτες όπου θα καταθέτουν απευθείας τις απόψεις τους για θέματα τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος και έχουν ετοιμαστεί promo videos καθώς και υποδομές για video shorts, podcast και workshop βέλτιστων ψηφιακών πρακτικών που θα πλαισιώσουν επικοινωνιακά τα συνέδρια.

Πηγή: skai.gr

