Η «κανονικότητα» αντίδοτο στην πίεση των Τεμπών

Της Δώρας Αντωνίου

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του Κωνσταντίνου Τασούλα ως Προέδρου της Δημοκρατίας ανοίγει το δρόμο για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που σχετίζονται με την υπόθεση των Τεμπών. Τόσο η κυβερνητική πλειοψηφία όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμορφώνουν τη στρατηγική τους για το επόμενο διάστημα, με επίκεντρο όσα αναμένονται στη Βουλή. Η συζήτηση και ψηφοφορία για το αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, είναι το πιο απλό από όσα αναμένονται. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει την απόφασή της να στηρίξει το σχετικό αίτημα, στο πλαίσιο του δόγματος «όλα στο φως» και για να απαντήσει και έμπρακτα στις καταγγελίες για συγκάλυψη που της αποδίδει η αντιπολίτευση.

Στη Βουλή εκκρεμούν τα αιτήματα για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την υπόθεση των Τεμπών, που έχουν κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ. Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να γίνει μόνο μία συζήτηση για τα Τέμπη και δεν πρόκειται να έρθει στη Βουλή για να πει δύο φορές τα ίδια πράγματα. Αυτό εξηγεί γιατί μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία κίνηση για προσδιορισμό της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση. Ουσιαστικά, στην κυβέρνηση περιμένουν να δουν αν θα προχωρήσει η αντιπολίτευση σε κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, την οποία έχει προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων. Αυτό πιθανόν να καθυστερήσει χρονικά, καθώς δεν είναι σαφές αν η ολοκλήρωση των πορισμάτων επηρεάζεται από τη δημοσιοποίηση των τριών βίντεο και αν θα πρέπει αυτά να συναξιολογηθούν από τους ερευνητές.

Καθώς ο χρόνος των επόμενων βημάτων σε σχέση με τα Τέμπη δείχνει να μετακινείται πιο πίσω, στην κυβέρνηση μελετούν κινήσεις επιστροφής στην «κανονικότητα». Είναι περισσότερο από σαφές ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμεί να εξακολουθήσει η πολιτική επικαιρότητα να κυριαρχείται μονοθεματικά από την υπόθεση των Τεμπών, που δεν αφήνει χώρο για ανάδειξη άλλων θεμάτων και δεν επιτρέπει να φαίνεται ότι συνεχίζει να παράγεται κυβερνητικό έργο. Έτσι, σταδιακά επιδιώκεται τις προσεχείς ημέρες η επιστροφή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το παρών σε εκδήλωση για την παρουσίαση νέων λεωφορείων που θα ενισχύσουν το στόλο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ενώ αναμένεται και παρουσίαση δράσεων του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», που αφορά την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Παράλληλα, από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αρχίσουν οι επισκέψεις του κ. Μητσοτάκη στην περιφέρεια, που επίσης έχουν μείνει πίσω, ενώ ο πρωθυπουργός προγραμματίζεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Τετάρτη.

Στο πρωθυπουργικό επιτελείο θεωρούν ότι η κυβέρνηση κατάφερε να ανακτήσει σε σημαντικό βαθμό το βηματισμό της έπειτα από την αναταραχή που προκάλεσε η αναθέρμανση της υπόθεσης των Τεμπών. Αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι μια μονοθεματική κυριαρχία του συγκεκριμένου ζητήματος, που προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς και δυσπιστία έναντι των κινήσεων της πολιτικής ηγεσίας σε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, μόνο συσσώρευση φθοράς μπορεί να προκαλέσει. Με την στοχευμένη αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιδιώκεται η συσπείρωση του κομματικού ακροατηρίου ενώ με την προσπάθεια να επανέλθουν στο προσκήνιο δράσεις που αφορούν την καθημερινότητα η κυβέρνηση επιχειρεί να επαναφέρει τη συζήτηση στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, όπου θεωρεί ότι υπερέχει έναντι των πολιτικών αντιπάλων.

Πηγή: skai.gr

