Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής σχολίασε το πόρισμα του ΕΔΟΣΑΑΜ για την τραγωδία των Τεμπών και κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν τη πρόταση δυσπιστίας που προανήγγειλε για την επόμενη Τετάρτη μετά την συγκρότηση της Προανακριτικής Επιτροπής που θα συζητηθεί την Τρίτη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι το πόρισμα είναι αποκαλυπτικό για την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών της τραγωδίας των Τεμπών κι ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό και σε αποδρομή. Πρόσθεσε ότι τα κυβερνητικά στελέχη καλλιέργησαν και καλλιεργούν κλίμα τοξικότητας με τον ισχυρισμό ότι οι αυριανές συγκεντρώσεις γίνονται για να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση και η χώρα. «Θέλατε να συγκαλύψετε τις ευθύνες των πολιτικών σας επιλογών», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Καταφέρθηκε εναντίον του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη λέγοντας ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί για όσα δήλωσε για το "μπάζωμα", το οποίο, κατά τον κ. Ανδρουλάκη, επιβεβαιώνεται στο πόρισμα. «Αν είχε ευθιξία ο κ. Φλωρίδης, σήμερα θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί, που είπε με θράσος ότι όλοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα και το διόρθωσε μετά και έλεγε ότι δεν εννοεί τις οικογένειες αλλά όλον τον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Σήμερα, λοιπόν, που το πόρισμα λέει ότι, αν δεν υπήρχε το μπάζωμα άρα η αλλοίωση, θα ξέραμε από τι είχε προκληθεί η πυρόσφαιρα και δεν θα μιλούσαν για ένα άγνωστο καύσιμο που την προκάλεσε. Αυτό δεν είναι συγκάλυψη; Η αλλοίωση στοιχείων», είπε.

Υποστήριξε ότι με τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA αποκαλύφθηκε το μεγάλο ψέμα της κυβέρνησης. «Ο πανικός οδήγησε σε κυβίστηση», σημείωσε και πρόσθεσε: «Λέτε "Συγκεντρώσεις ή Δικαιοσύνη". Κανείς δεν θέλει να αντικαταστήσει τη Δικαιοσύνη. Την ανεξαρτησία της θέλουν οι πολίτες. Θέλουν να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν θέλουν κράτος λάφυρο, αλλά κράτος με προοπτική». Και συμπλήρωσε: «το πάθος για εξουσία είναι ο μοχλός της στρατηγικής σας».

«Δεν μπορούμε να παραμένουμε παρατηρητές στην παρανομία σας» συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος. 'Αφησε σαφείς αιχμές για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέροντας ότι είναι «χορηγός της κυβέρνησης. Για σκεφτείτε να καταθέταμε πρόταση δυσπιστίας πρίν την ανακοίνωση του πορίσματος».

Αντέκρουσε την κριτική πως το ΠΑΣΟΚ στρέφεται κατά της Δικαιοσύνης και αναρωτήθηκε: «πότε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε σε δικαστή ή επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής; Σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη και θέλουμε να αλλάξει ενω εσείς δεν εφαρμόσατε την απόφαση του ΣτΕ που με δικαίωσε και αρνηθήκατε τη Προανακριτική για τις ευθύνες του κ. Καραμανλή βάσει του πορίσματος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τη κυβέρνηση να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με την οποία δεν μπορούν να διορίζονται σε κρατική θέση οι αφυπηρετούντες δικαστικοί πρίν περάσουν 4 χρόνια. «Το ΠΑΣΟΚ είναι η απάντηση στη δυσπιστία κατά της κυβέρνησης. Δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε το ίδιο. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή για ανεξάρτητο ισχυρό κράτος από συμφέροντα. Χρειάζεται ελπίδα και αξιοπρέπεια των πολιτών», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα είχαμε ένα πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία των Τεμπών. Απέναντι μας εδώ και έναν μήνα, -μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις του ελληνικού λαού που βροντοφώναξε ένα «δεν ξεχνώ» και «ζητώ την αλήθεια και την ασφάλεια»-, έχουμε μία κυβέρνηση η οποία είναι σε πανικό και αποδρομή. Διότι, πολύ απλά, αδυνατεί να απαντήσει σε κρίσιμα και συγκεκριμένα ερωτήματα.

Πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επενδύουν στην αποφυγή των απαντήσεων, δημιουργώντας ένα κλίμα τοξικότητας, διχασμού, αξιοποιώντας βεβαίως και κάποιες προκλητικές δηλώσεις στελεχών της αντιπολίτευσης. Γιατί προκαλούν αυτό το κλίμα; Γιατί πολύ απλά δεν έχουν άλλη επιλογή υπό το βάρος των πολιτικών ευθυνών, της ίδιας της τραγωδίας, της συγκάλυψης, αλλά και της προπαγάνδας. Μιας προπαγάνδας που υποτιμά καθημερινά τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού.

Από τη μια ο Πρωθυπουργός, λίγες ώρες μετά τις συγκεντρώσεις της 26ης Ιανουαρίου, να δίνει συνέντευξη και να λέει ότι «σκύβουμε το κεφάλι μπροστά στους συγγενείς των θυμάτων». Και λίγες μέρες μετά κορυφαίοι υπουργοί του να οργανώνουν συστηματικά επιθέσεις κατά των συγγενών των θυμάτων. Υπουργοί της κυβέρνησης να λένε ότι οι συγκεντρώσεις αυτές είναι μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης και υπονομεύουν τη σταθερότητα της χώρας, αλλά ο στενότερος συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη έλεγε λίγες ώρες μετά τη συγκέντρωση ότι «αν δεν ήμουν υπουργός, θα συμμετείχα και εγώ». Τέτοιο βέρτιγκο; Γιατί ανησυχείτε τόσο πολύ;

Γιατί, πολύ απλά, καταλαβαίνετε ότι το βράδυ της συνέντευξης του κ. Μητσοτάκη στον Alpha αποκαλύφθηκε το μέγεθος του ψεύδους και της υποκρισίας. Διότι δεν υπάρχει κανένας Έλληνας ανάμεσα σε 11 εκατομμύρια Ελλήνων που να πιστεύει ότι εκείνο το πρωί ξαφνικά οι ειδικοί, η πυροσβεστική, τον ενημέρωσαν ότι τον είχαν παραπλανήσει επί δύο ολόκληρα χρόνια. Πολύ απλά, ο πανικός μπροστά στο μήνυμα του κόσμου ότι δεν ξέχασε τον οδήγησε σε μία προκλητική κυβίστηση. Και η οποία σήμερα αποκαλύφθηκε στην ολότητά της.

Προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα κλίμα ότι η ελληνική κοινωνία θέλει να σας υπονομεύσει. Ότι η ελληνική κοινωνία είναι δύναμη αποσταθεροποίησης. Ότι υπάρχει ένα δίπολο «συγκεντρώσεις ή δικαιοσύνη». Ενώ και η κοινωνία αγωνιά για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Δεν θέλει κανείς να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Θέλει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Θέλει ισχυρούς θεσμούς. Θέλει σεβασμό στον πολίτη. Σεβασμό στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και όχι αυτό που ζούμε δύο χρόνια τώρα. Και παλαιότερα σε άλλες υποθέσεις, όχι βέβαια του ίδιου βάρους με αυτήν την τραγωδία.

Δεν επιδιώκει την αποσταθεροποίηση το 70% του ελληνικού λαού. Ίσα-ίσα είναι μια πραγματική αγωνία που εκφράζουν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξει η πατρίδα μας, να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με ένα κράτος που λειτουργεί και σέβεται τον πολίτη, προασπίζει τα δικαιώματά του και του δίνει ελπίδα και προοπτική. Ένα κράτος που μαθαίνει από τα λάθη του και όχι ένα κράτος-λάφυρο, όπως εσείς συμπεριφέρεστε στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, συνεχίζοντας τις προκλητικές πρακτικές καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπονόμευσης της διάκρισης των εξουσιών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων. Γιατί αυτά λέγατε το 2019: ότι θέλετε να αλλάξουν τα πράγματα για να επουλώσετε τα τραύματα. Αλλά εσείς, όχι μόνο δεν τα επουλώσατε, δημιουργήσατε και νέα τραύματα.

Πάμε, τώρα, στην ουσία για το ζήτημα της Δικαιοσύνης.

Εσείς προστατεύετε τη Δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία της; Πότε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε προσωπικά σε δικαστή και σε επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής; Να μετρήσουμε πόσες φορές το κάνατε εσείς, όπως και οι προηγούμενοι;

Εμείς είπαμε κάτι απλό που εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού: έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τη σεβόμαστε αλλά θέλουμε τα πράγματα να βελτιωθούν, να αλλάξουν. Όπως ζητούν και οι περισσότεροι Έλληνες που βλέπουν μία κατάσταση που είναι υποτιμητική για την Ελλάδα.

Ποιος σέβεται τη Δικαιοσύνη; Αυτοί που δεν υλοποιούν τις αποφάσεις της; Πώς τις σέβεστε; Όταν υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και εσείς κάνετε το κορόιδο ακόμη και σήμερα; Αυτός είναι σεβασμός στη Δικαιοσύνη;

Ή μήπως σέβεται τη Δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός που ως… ανακριτής έτρεξε να βγάλει πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών λίγες ώρες μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων. Και που σήμερα αποδεικνύεται ότι το «πόρισμά» του δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ποιος, λοιπόν, δεν σέβεται τη Δικαιοσύνη;

Σέβεστε εσείς τη Δικαιοσύνη που εμποδίσατε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της; Γιατί αυτό αποδεικνύεται σήμερα. Εμποδίσατε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όταν κρίσιμα στοιχεία από την τραγωδία αλλοιώθηκαν με τις αποφάσεις της δικής σας κυβέρνησης.

Σέβεστε εσείς τη Δικαιοσύνη; Πώς; Όταν έρχεται το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και ο μόνος τρόπος για να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη για τις ευθύνες του ο υπουργός σας, ο κ. Καραμανλής είναι η προανακριτική αλλά την αρνείστε;

Μιλάτε για τη Δικαιοσύνη μέχρι αυτή να χτυπήσει την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Μόλις χτυπήσουν την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας η Δικαιοσύνη ή οι ανεξάρτητες αρχές, τότε τους επιτίθεστε, τους απαξιώνετε και τους υποβαθμίζετε.

Πάμε, λοιπόν, στο πόρισμα.

Το πόρισμα είναι αποκαλυπτικό, είναι κόλαφος για την προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών, για τη στρατηγική παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Είναι αποκαλυπτικό για την ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους να εγγυηθεί ακόμη και τα στοιχειώδη, όπως είναι η ασφάλεια των πολιτών, δύο χρόνια μετά την τραγωδία.

Σύμβαση 717: Για να δούμε ποιος κινείται στο προσκήνιο και θεσμικά, ποιος σέβεται τον πολίτη. Ήρθε το πόρισμα στη Βουλή, πήραμε πρωτοβουλία για να γίνει προανακριτική και ξαφνικά ακούγαμε τον κ. Βορίδη στην αρχή και τον λαλίστατο κ. Φλωρίδη μετά να αποσυνδέουν την τραγωδία από την υλοποίηση της σύμβασης 717, της τηλεδιοίκησης. Το πόρισμα συνδέει απόλυτα αυτά τα δύο πράγματα. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση ποτέ να συγκρουστούν αυτά τα τρένα. Ακόμη και στην περίπτωση οποιοδήποτε ανθρώπινου λάθους, τα συστήματα αυτά θα είχαν αποτρέψει την τραγωδία. Σταματήστε, λοιπόν, αυτό το επικοινωνιακό αφήγημα που αιωρείται από την πραγματικότητα σύμφωνα με δύο επιτροπές: και την τριμελή επιτροπή που διόρισε ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά και σύμφωνα με το σημερινό πόρισμα. Δεν θέλατε προανακριτική γιατί, πολύ απλά, δεν θέλατε ο κ. Καραμανλής να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη και να αναλάβει τις ευθύνες του.

Ανάφλεξη: Πλήρης διάψευση του Πρωθυπουργού, που έσπευσε ως… πραγματογνώμονας να πει στον ελληνικό λαό για τα έλαια της μηχανής τα οποία «ευθύνονταν» και μάλιστα «με απόλυτο τρόπο» -δεν άφησε μάλιστα κανένα περιθώριο- για την ανάφλεξη μετά τη σύγκρουση όπου έχασαν τη ζωή τους, όπως λένε σήμερα οι πραγματογνώμονες 5 έως 7 άνθρωποι, λόγω της πυρόσφαιρας 80 μέτρων. Γιατί; Γιατί όλα αυτά; Τι θέλατε να συγκαλύψετε; Ό,τι θέλατε να συγκαλύψετε και στις υποκλοπές. Τις πολιτικές σας ευθύνες. Η επιχείρηση συγκάλυψης δεν είναι μία επιχείρηση συνωμοσιολογίας. Είναι μία επιχείρηση συγκάλυψης πολιτικών ευθυνών και μάλιστα ελάχιστο χρόνο προ των εθνικών εκλογών του 2023. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε, κ. Μητσοτάκη, ότι μόνος του ο κ. Μαρκόπουλος πήρε την απόφαση να μην κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή, όπως ο κ. Τριαντόπουλος και ο κ. Τσαλίδης.

Μπάζωμα: Αν είχε ευθιξία ο κ. Φλωρίδης, σήμερα θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί, που είπε με θράσος ότι όλοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα και το διόρθωσε μετά και έλεγε ότι δεν εννοεί τις οικογένειες αλλά όλον τον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Σήμερα, λοιπόν, που το πόρισμα λέει ότι, αν δεν υπήρχε το μπάζωμα άρα η αλλοίωση, θα ξέραμε από τι είχε προκληθεί η πυρόσφαιρα και δεν θα μιλούσαν για ένα άγνωστο καύσιμο που την προκάλεσε. Αυτό δεν είναι συγκάλυψη; Η αλλοίωση στοιχείων.

Η σύσκεψη: 3 Μαρτίου χωρίς πρακτικά. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα με μια τραγωδία 57 νεκρών παίρνεται απόφαση αλλοίωσης του χώρου και δεν κρατούσαν ούτε πρακτικά; Και από ευθιξία, ευθύνη, αίσθηση καθήκοντος, φεύγει ο αστυνομικός διευθυντής της Λάρισας, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε εκεί ανακριτής. Μένουν όλοι οι υπόλοιποι, είναι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ο κ. Τριαντόπουλος, αλλά δεν έχει ευθύνη για το μπάζωμα (!). Ούτε αυτός, ούτε ο κ. Μητσοτάκης που τον έστειλε.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να μένουμε παρατηρητές στην παρανομία, -όπως στην καλύτερη περίπτωση και στην εκδοχή σας-, παρατηρητής της παρανομίας ήταν ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, που όφειλε να είναι θεματοφύλακας της νομιμότητας.

Τέτοια εποχή πέρυσι, είχαμε κάνει μία πρόταση δυσπιστίας ξανά. Αν σεβόσασταν τις οικογένειες των αδικοχαμένων ανθρώπων, θα είχατε τουλάχιστον την ευθιξία να αποδεχθείτε τα λάθη σας και όχι ακόμη και σήμερα συστηματικά, με προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, να μιλάτε μόνο για ανθρώπινο λάθος και να αλλοιώνετε πραγματολογικά στοιχεία της υπόθεσης αυτής.

Γιατί κάναμε πέρυσι την πρόταση δυσπιστίας; Για τα χαλκευμένα του σταθμάρχη που διανείματε σε φιλικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Και συνεχίζουν να λένε τα στελέχη σας ότι δεν υπάρχουν χαλκευμένα του σταθμάρχη, εννοώντας το πόρισμα του ΕΜΠ που μιλά μόνο για τη Δικαιοσύνη. Πόσα ψέματα; Καταλαβαίνουμε ότι το πάθος σας για εξουσία είναι ο κινητήριος μοχλός όλης σας της στρατηγικής. Αλλά σεβαστείτε τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που βλέπουν όλα αυτά τα γεγονότα να εξελίσσονται με έναν σοκαριστικό τρόπο, με κορωνίδα τις σημερινές αποκαλύψεις του πορίσματος.

Η απάντησή σας ήταν «εμείς θέλουμε συγκάλυψη; Εμείς δεν κάναμε τον οργανισμό;». Όχι. Η κοινοτική οδηγία έκανε τον οργανισμό, που οφείλατε να κάνετε από το 2019, που τον ψηφίσαμε και εμείς. Αλλά ως ανεξάρτητη αρχή. Και όχι υπό τον εκάστοτε υπουργό. Και γιατί δεν λειτούργησε εξαρχής ο οργανισμός αυτός, αλλά μήνες μετά; Σας περιποιεί τιμή; Όχι βέβαια.

ΕΟΔΑΣΑΑΜ: αυτό το πόρισμα έπρεπε να το έχουμε πέρυσι τέτοια εποχή, δεν το είχαμε γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης ο Οργανισμός δεν ήταν στελεχωμένος και δεν λειτουργούσε τη στιγμή της τραγωδίας. Πολλούς μήνες μετά ξεκίνησε η έρευνα σε έναν τόπο πλήρως αλλοιωμένο.

Άλλο επιχείρημα: μα λέει το πόρισμα ότι δεν υπήρχε κάποιο κυβερνητικός στο πεδίο να δίνει εντολές. Μα αυτό λέμε εμείς; Για το πεδίο ή για τη σύσκεψη; Στο πεδίο θα έπαιρναν τις αποφάσεις; Εδώ υπάρχει επίμαχη σύσκεψη για την οποία μιλάει και η Εισαγγελία της Λάρισας και έστειλε το πόρισμα στη Βουλή των Ελλήνων.

Εμείς πήραμε σε αυτή την υπόθεση θεσμικές πρωτοβουλίες χωρίς συνωμοσίες, χωρίς περιττά λόγια. Η προανακριτική για τον κ. Καραμανλή με βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η προανακριτική για τον κ. Τριαντόπουλο με βάση το πόρισμα της Ελληνικής Δικαιοσύνης και η επιμονή μας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η πρόταση μομφής να γίνει μετά τα πορίσματα. Γιατί συνεχίζετε να είστε χρυσοί χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας, φανταστείτε να είχαμε κάνει πρόταση δυσπιστίας πριν τις σημερινές αποκαλύψεις, τι δώρο θα είχατε κάνει στη Νέα Δημοκρατία! Για να μη σχολιάσω και τις δηλώσεις στελεχών σας που κι αυτές είναι δώρο διαφυγής για τη Νέα Δημοκρατία.

Προτείνουμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει πρόταση δυσπιστίας και καλούμε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία μας. Ώστε να κατατεθεί την επόμενη Τετάρτη, -την Τρίτη θα έχει υπερψηφιστεί η προανακριτική επιτροπή για τον Τριαντόπουλο-. Θεσμικά και με μία συγκεκριμένη συνέχεια των γεγονότων γιατί τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία εις βάρος της σημερινής κυβέρνησης με τη σφραγίδα της επιστημονικής κοινότητας.

Κάνω όμως και ένα βήμα παραπάνω που είναι η θεσμική θωράκιση της ανεξαρτησίας των θεσμών. Δε μιλάμε μόνο για τα λάθη, δεν αναδεικνύουμε μόνο τις ευθύνες αλλά έχουμε χρέος να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Σήμερα λοιπόν έχουμε καταθέσει μία τροπολογία, η οποία, εάν υπερψηφιστεί, δε θα μπορεί κανένας δικαστής για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτησή του να πάρει το οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα. Άρα, για έναν εκλογικό κύκλο καμία κυβέρνηση δε θα μπορεί να κάνει παιχνίδια παρασκηνίου.

Είναι ένα θεσμικό βήμα που σας καλούμε, γιατί εσείς μιλούσατε και για συναίνεση στα μεγάλα ζητήματα, να ψηφίσετε την τροπολογία. Πραγματικά θα χαρώ αν μαζί με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία αυτή την τροπολογία, γίνει νόμος και έχουμε κάνει όλοι μαζί ως ένα μήνυμα στην κοινωνία που αμφισβητεί την ανεξαρτησία της ηγεσίας της δικαιοσύνης και της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών. Όλοι μαζί να ψηφίσουμε σήμερα την επίμαχη τροπολογία. Αν δεν την ψηφίσετε, για δεύτερη μάλιστα φορά, γιατί την έχουμε επανακαταθέσει το 2024, θα μου προκαλέσει μία πολύ μεγάλη εντύπωση. Όχι μόνο λόγω του σημερινού κλίματος της ελληνικής κοινωνίας αλλά και για έναν ακόμη λόγο αυτόν εδώ που καταθέτω στα πρακτικά. Είναι ένα Δελτίο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Όπου όσο ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝ.ΕΛ. μιλούσε για τη δικαιοσύνη, όπως μιλούσαμε και εμείς και πρότεινε λύσεις για τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Ακριβώς την τροπολογία που σήμερα προτείνουμε, την πρότεινε και ο κ. Μητσοτάκης αλλά κατά ένα μαγικό τρόπο τη φέρνει το ΠΑΣΟΚ το 2024 και αυτά που έλεγε το 2018 τα έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων και την καταψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Έστω και αργά σας καλούμε να την ψηφίσετε γιατί τουλάχιστον αυτά λέγατε πριν από επτά χρόνια. Για να καταλάβει ο λαός ποιος θέλει το κράτος λάφυρο, όπως εσείς, και ποιος θέλει ένα κράτος υπηρέτη στον ελληνικό λαό.

Αυτή μας η πρωτοβουλία είναι μόνο η αρχή γιατί μπροστά μας έχουμε μία κρίσιμη συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με την κοινωνία των πολιτών, με τα κόμματα και την επιστημονική κοινότητα για να βρούμε το βέλτιστο σενάριο που θωρακίζει τους θεσμούς και ενισχύει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης με ισχυρά θεσμικά αντίβαρα και επιτέλους προ της συνταγματικής αναθεώρησης να δεσμευτούμε όλοι μας ότι θα αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, για να μάθουν κάποιοι καλά ότι, όσο ισχυροί και αν είναι, όταν υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον, όταν αποφασίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού, τότε όπως κάθε άλλος Έλληνας πολίτης θα οδηγούνται στο φυσικό δικαστή και όχι να έχουμε φαινόμενα όπως του κ. Καραμανλή και του κ. Τριαντόπουλου.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι η απάντηση στο κλίμα της διογκούμενης δυσπιστίας που σαρώνει το πολιτικό σύστημα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, ούτε θα γίνουμε ποτέ όλοι το ίδιο. Έχουμε χρέος με κάθε μας δύναμη, με τους αγώνες μας να βάλουμε φραγμό στην κλιμακούμενη αμφισβήτηση προς τους θεσμούς με ένα κλίμα συναίνεσης, σοβαρότητας και αξιοπιστίας.

Εμείς πιστεύουμε ότι συνδέεται άρρηκτα η οικονομική ανάπτυξη με τους ισχυρούς θεσμούς, όπως σε όλα τα προηγμένα κράτη. Γι' αυτό, λοιπόν, ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή που θα έχει το θάρρος και την υπευθυνότητα να πάρει όλες τις μεγάλες πρωτοβουλίες για να κάνει το κράτος ισχυρό, ανεξάρτητο από συμφέροντα και πάντα στην υπηρεσία του πολίτη. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται πολιτική αλλαγή αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται οξυγόνο ελπίδας για την αξιοπρέπεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων.

Σας ευχαριστώ.

