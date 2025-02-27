Αλ. Χαρίτσης: Κόλαφος το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ - Πρόταση δυσπιστίας την επόμενη εβδομάδα

Για «πόρισμα-κόλαφο» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στη Βουλή, μετά την παρουσίαση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι «αύριο στη χώρα θα γίνει η μεγαλύτερη πολιτική απεργία της Μεταπολίτευσης» και «θα βουλιάξει η Ελλάδα», χαρακτηρίζοντας τις στιγμές αυτές «ιστορικές».

«Μετά τη δημοσιοποίηση του σημερινού πορίσματος ξέρουμε ένα πράγμα. Ο κ. Μητσοτάκης συνειδητά εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Κύριε Μητσοτάκη σταματήστε να κρύβεστε. Σήμερα θα έπρεπε να είστε εδώ», είπε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «αποδείχθηκε ψεύτης».

«Η κυβέρνηση καλλιεργεί κλίμα αποσταθεροποίησης της χώρας. Απειλεί. Εκβιάζει. Συκοφαντεί. Επιστρατεύει σκοτεινούς μηχανισμούς. Κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, κύριε Χρυσοχοΐδη, σας ρωτώ ευθέως: αύριο στο κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ δέχεστε να βρίσκεται ο Συνήγορος του Πολίτη;», συνέχισε ο Αλ. Χαρίτσης, καλώντας και πάλι όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να «δεσμευτούν σήμερα όλοι ότι θα καταθέσουν από κοινού πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση, όχι κάποια στιγμή στο μέλλον, αρχές της επόμενης βδομάδας το αργότερο».

«Σας καλώ να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να παραμερίσουμε οποιαδήποτε διαφορά μας αυτή την κρίσιμη στιγμή και να ενωθούμε τουλάχιστον σε αυτό: Κατάθεση πρότασης δυσπιστίας λοιπόν για να πέσει η κυβέρνηση της συγκάλυψης», κατέληξε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

