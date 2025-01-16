Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει υποψήφιο για ΠτΔ - Όλα δείχνουν Γιαννίτση

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στις 10.30 θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να ακούσει την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον προοδευτικό υποψήφιο που θα προτείνει το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης για την προεδρία της Δημοκρατίας.

Στο πολιτικό κέντρο της Δευτέρας, τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα στην περίπτωση που ο Πρωθυπουργός πρότεινε υποψήφιο απο την Κυβερνητική παράταξη οπως και έγινε με την επιλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα, το ΠΑΣΟΚ να προτείνει αυτοτελώς υποψήφιο απο τον προοδευτικό χώρο. Την υποψηφιότητα του Προέδρου της Βουλής σχολίασε λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση απο τον Πρωθυπουργό ο Κώστας Τσουκαλάς στην ERTnews.

«Είναι η πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση –πέραν του Κων/νου Καραμανλή που ήταν Πρωθυπουργός- που επιλέγει ο Πρωθυπουργός έναν εν ενεργεία βουλευτή του κόμματός του. Εδώ υπάρχει μια απροκάλυπτη επιχείρηση κατά τη γνώμη μου να κοντύνει ο θεσμός του Προέδρου και να έρθει στα κομματικά και προσωπικά μέτρα του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας» υπογράμμισε o εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μια βαθιά αρνητική καινοτομία.

Επικρατέστερος ο Τάσος Γιαννίτσης

Η υποψηφιότητα που θα προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη θα είναι μια προσωπικότητα με υψηλό συμβολισμό απο τον προοδευτικό χώρο και οι πληροφορίες αναφέρουν οτι αναμένεται να ανακοινωθεί ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης ως υποψήφιος απο την πράσινη παράταξη. Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά λόγω της διαδρομής και της πολιτικής ταυτότητας πρώην υπουργού που θα δώσει το στιγμα που επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ.

«Η πρόταση μας θα αντικατοπτρίζει ακριβώς τη λογική μας σε σχέση με τον θεσμό. Ο λόγος που δεν τοποθετηθήκαμε ως τώρα σε ό,τι αφορά στα πρόσωπα είναι γιατί σεβόμαστε τον θεσμό αλλά και το πρόσωπο της Προέδρου» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνεντευξη του.

Στο τραπέζι της συζήτησης επεσαν και άλλα ονόματα που θα ταίριαζαν στο προφίλ που αναζητά η Χαριλάου Τρικούπη όπως ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην υπουργός Σταύρος Μπένος αλλά και ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος που είχε προταθει για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας και το 2015. Βέβαια οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γνωστός συνταγματολόγος δεν φαίνεται να εμφανίζεται θετικός σε μια τέτοια προοπτική.

Η επιλογή του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να μετρήσει τουλάχιστον 32 θετικές ψήφους, απο τους 31 βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλα και την θετική ψήφο του Μπαρχαν Μπουράν που αν και εχει διαγραφει απο την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ συνηθίζει να ψηφίζει με βαση την κομματική γραμμή.

Τι θα κάνουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές;

Απο την δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών, η πρόταση Γιαννίτση αναμένεται να ψηφιστεί απο τον Πέτρο Παππά πρώην βουλευτή του Συριζα, ενώ ερώτημα παραμένει η στάση της Ράνιας Θρασκιά και του Γιάννη Σαρακιώτη.

Επίδικο υποψηφιότητα υψηλού συμβολισμού

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως στην Χαριλάου Τρικούπη δεν τους απασχολεί ο διαγωνισμός με τον Συριζα για το ποια πρόταση θα λάβει περισσότερες ψήφους. Δεν «μετράνε κουκια» μετέφεραν στελέχη της πράσινης παράταξης καθώς μετά τις αλλαγές στο Σύνταγμα η Κυβέρνηση μπορεί να εκλέξει και χωρίς την στήριξη της αντιπολίτευσης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το πολιτικό επίδικο είναι το πρόσωπο που θα προταθεί να έχει πολιτικό συμβολισμο στην κοινωνία. Επιμένουν μάλιστα οτι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Λούκα Κατσέλη είχε πολιτικό άλμα καθώς ανακοινώθηκε πριν την πρόταση της πλειοψηφίας, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που τήρησε στάση αναμονής με στόχο την εκλογή προσώπου απο την Κεντροαριστερά και όχι απλώς την καταγραφή υποψηφιότητας.

