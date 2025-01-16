Η περιχαράκωση της δεξιάς πτέρυγας και ο κατακερματισμός της κεντροαριστεράς

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη στήριξη του Κώστα Τασούλα για την προεδρία της Δημοκρατίας τα «μαχαίρια» βγήκαν από τα θηκάρια των πολιτικών κομμάτων και οι στρατηγικές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης άρχισαν να ξεδιπλώνονται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πετυχαίνει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και των στελεχών του που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τα συνεχή ανοίγματα προς το κέντρο. Ακόμα και η παρουσία του πρωθυπουργού στην κηδεία του Κώστα Σημίτη προκάλεσε κάποιες «μουρμούρες». Με την κίνησή του ο πρωθυπουργός ηρέμησε ένα κοινό που ήταν ανήσυχο και περιχαράκωσε το πεδίο στα δεξιά του.

Γνωρίζουν καλά στην πλειοψηφία πως θα δεχτούν κριτική για τη στήριξη των Σπαρτιατών και ενδεχομένως ορισμένων ανεξάρτητων που προέρχονται από το κόμμα του Βασίλη Στίγκα, ωστόσο η ικανοποίηση που υπάρχει στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας επισκιάζει τις επιθέσεις που δέχονται.

Χωρίς να λέγεται από κυβερνητικά στελέχη ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε πως απέναντι σε μια αδύναμη αξιωματική αντιπολίτευση που διαθέτει μόλις 31 βουλευτές έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον τρόπο που θα κινηθεί για το πρόσωπο που θα βρεθεί στο ύπατο πολιτικό αξίωμα. Χωρίς να ακολουθεί κανόνες και παραδόσεις. Στο Μαξίμου δεν κρύβουν πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά αυτός της σύγκρουσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη πεπεισμένοι πως περιθώρια συνεργασίας των δυο κομμάτων δεν υπάρχουν.

Στο χώρο της κεντροαριστεράς ο κατακερματισμός επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επαναπαύτηκε και πήρε την «μπουκιά από το στόμα» του ΠΑΣΟΚ το οποίο, κατά πολλούς εγκλωβίστηκε στο σενάριο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποστήριζε ένα πρόσωπο από την κεντροαριστερά. Η Λούκα Κατσέλη προερχόμενη από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν φαίνεται να πίεσε ιδιαιτέρως τον Νίκο Ανδρουλάκη που σήμερα ετοιμάζεται να δηλώσει τη στήριξη του σε έναν δικό του υποψήφιο για την προεδρία.

Τα δυο κόμματα δεν θα βαδίσουν παράλληλους δρόμους στη διαδικασία εκλογής του πρώτου πολίτη της χώρας και πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν να δουν αν θα συμπράξει μαζί τους η Νέα Αριστερά.

Σε μια τέτοια περίπτωση το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου θα δείξει ότι μπορεί να κερδίσει κοινοβουλευτικές μάχες δείχνοντας πως δεν έχει «παραιτηθεί» από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου που πραγματοποιήθηκε χθες στη Νέα Αριστερά εκφράστηκε προβληματισμός κατά πόσο ένα «ναι» στην Λούκα Κατσέλη θα ερμηνευτεί ως «πρόβα» συμπόρευσης με τους πρώην συντρόφους τους. Κάτι που δεν επιθυμούν καθόλου. Απόφαση στο κόμμα του Αλέξη Χαρίτση δεν έλαβαν και τα όργανα θα ξανασυνεδριάσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.