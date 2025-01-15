ΥΠΕΞ: Σημείο καμπής η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Η Ελλάδα χαιρετίζει θερμά την πολυαναμενόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι ένα σημείο καμπής για την εδραίωση διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή. Είναι πλέον καιρός να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία και να επιτραπεί στους ομήρους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια, να ανακουφίσουν τον πόνο των αμάχων και να αυξήσουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας» προσθέτει.

Greece warmly welcomes the long-awaited ceasefire and hostage release agreement.



This deal can be a turning point for establishing enduring stability in the region. pic.twitter.com/zVO7o6hHuC — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 15, 2025

Πηγή: skai.gr

