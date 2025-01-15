Λογαριασμός
ΥΠΕΞ: Σημείο καμπής η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Είναι πλέον καιρός να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία και να επιτραπεί στους ομήρους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια, να ανακουφίσουν τον πόνο των αμάχων, αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του

ΥΠΕΞ

Η Ελλάδα χαιρετίζει θερμά την πολυαναμενόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι ένα σημείο καμπής για την εδραίωση διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή. Είναι πλέον καιρός να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία και να επιτραπεί στους ομήρους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια, να ανακουφίσουν τον πόνο των αμάχων και να αυξήσουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας» προσθέτει.

