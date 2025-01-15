Το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει δικό του πρόσωπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μετά την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Κώστα Τασούλα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι με την πρότασή του απέδειξε ότι δεν εννοεί τα περί συναίνεσης, και διεμήνυσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προτίθεται να ψηφίσει τον νυν πρόεδρο της Βουλής, αλλά θα προτείνει άλλο πρόσωπο.

«Ο κ. Μητσοτάκης κάνει μια στενά κομματική επιλογή, επιλέγοντας έναν εν ενεργεία βουλευτή του κόμματός της Νέας Δημοκρατίας για το ύπατο αξίωμα. Λειτούργησε μονοκομματικά σπάζοντας τις πολιτικές παραδόσεις και αποκαλύπτοντας τη βαθιά πολιτική του ανασφάλεια» τόνισε και πρόσθεσε: «Ο ρυθμιστής του πολιτεύματος, σύμφωνα με το πνεύμα του Συντάγματος, δεν μπορεί προφανώς να είναι ένα πρόσωπο ταυτισμένο απόλυτα με την κυβερνητική παράταξη. Η πρόσφατη συνταγματική αλλαγή είχε στόχο να μη γίνεται «παιχνίδι εκλογών» ο θεσμός της Προεδρίας της Δημοκρατίας και είναι λυπηρό ότι ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί αυτή την αλλαγή για κομματικό του όφελος και για να φέρει τον κορυφαίο πολιτειακό θεσμό στα προσωπικά και κομματικά του μέτρα.

Το ΠΑΣΟΚ κράτησε όλο αυτό το διάστημα μια βαθιά θεσμική στάση σεβόμενο τη διαδικασία αλλά και το πρόσωπο της σημερινής Προέδρου.

Με αίσθημα ευθύνης θα καταθέσουμε δική μας πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, με όλα τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται με βάση το πνεύμα του Συντάγματος.

Αφήνουμε τον κ. Μητσοτάκη μόνο, με πιθανούς συνοδοιπόρους κάποιους βουλευτές της Ακροδεξιάς, στον δρόμο που επέλεξε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.