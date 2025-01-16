Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας το σχέδιο της οποίας καταρτίστηκε κατά κύριο λόγο από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα υιοθετήθηκε χθες Τετάρτη με δώδεκα ψήφους υπέρ (Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία, Σομαλία, Σιέρα Λεόνε, Γουιάνα, Σλοβενία, Δανία, Πακιστάν, Παναμάς, Νότια Κορέα, Βρετανία), και τρεις αποχές (Κίνα, Ρωσία, Αλγερία).

Στο ψήφισμα δίνεται έμφαση στις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων και η σημασία της προστασίας της ζωτικής θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο. Τονίζεται η ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών που βρέχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και ενθαρρύνεται η ανάληψη ηγετικού ρόλου από τις χώρες της περιοχής για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας.

Το ψήφισμα παραπέμπει σε προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, ιδιαίτερα στις 2216 (2015) για τη σύγκρουση στην Υεμένη και τις πιο πρόσφατες 2722 (2024) και 2739 (2024), για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την επιθετικότητα των Χούθι στην περιοχή.

Καταδικάζει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων και τους βομβαρδισμούς σε τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, που επιδεινώνουν την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου, αποσταθεροποιώντας το εθνικό νόμισμα και επιβαρύνοντας τις ζωές των πολιτών.

Υπογραμμίζει τον ρόλο της Ερυθράς Θάλασσας ως κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας των περιφερειακών οργανισμών για την προστασία της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Επεκτείνει την περίοδο υποβολής αναφορών που προβλέπεται στην απόφαση 2722 έως τη 15η Ιουλίου 2025 για τη συνεχή ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις.

Ζητεί άμεση διακοπή των επιθέσεων από τους Χούθι και απαιτεί την απελευθέρωση του πλοίου Galaxy Leader και του πληρώματός του, επισημαίνοντας ότι η συνεχιζόμενη κράτησή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Επαναβεβαιώνει ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με το εμπάργκο όπλων που προέβλεπε η απόφαση 2216.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της περιφερειακής αστάθειας, όπως οι πολιτικές εντάσεις και οι συγκρούσεις που αποσταθεροποιούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να υποστηρίξουν διπλωματικές λύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίτευξη ειρήνης.

Υπογραμμίζει ότι παραμένει «ενεργά δεσμευμένο» στην παρακολούθηση της κατάστασης, επισημαίνοντας την ετοιμότητα του να αναλάβει περαιτέρω δράση εάν απαιτηθεί.

Στο ψήφισμα τονίζεται η σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και αναγνωρίζεται ότι η διατήρηση της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και την οικονομική ανάπτυξη.

Γίνεται ειδική αναφορά στις προηγούμενες επιθέσεις των Χούθι κατά πετρελαϊκών τερματικών σταθμών σε περιοχές υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Υεμένης και εκφράζεται ανησυχία για τις καταστροφικές επιπτώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και στην οικονομική και ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, στο νόμισμα της Υεμένης και στα μέσα διαβίωσης των πολιτών της Υεμένης.

Επίσης απαιτείται από τα κράτη-μέλη να σταματήσουν να προμηθεύουν όπλα στους Χούθι και να τους εμποδίσουν να εφοδιάζονται με όπλα, πυρομαχικά και άλλο στρατιωτικό υλικό που θα τους επέτρεπε να εξαπολύσουν περαιτέρω επιθέσεις.

O Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ευάγγελος Σεκέρης, αμέσως μετά την ψηφοφορία παρέθεσε επεξήγηση ψήφου.

Σέκερης: «Επείγουσα ανάγκη συλλογικής δράσης για τη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα»

Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Σέκερης, ως συντάκτρια της απόφασης μαζί με τις ΗΠΑ, τόνισε την «επείγουσα ανάγκη συλλογικής δράσης για τη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα», υπογραμμίζοντας την «αποσταθεροποιητική επίδραση των επιθέσεων των Χούθι στη διεθνή ναυτιλία και τις αλυσίδες εφοδιασμού».

Η Ελλάδα καταδίκασε επίσης τη χρήση προηγμένων όπλων, όπως πυραύλων και drones, σε επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών, ιδιαίτερα σε τερματικούς σταθμούς πετρελαίου που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Υεμένης.

«Εξακολουθούμε να γινόμαστε μάρτυρες της συνεχιζόμενης επιθετικότητας και των κλιμακούμενων ενεργειών των Χούθι μέσω της εξαπόλυσης αδικαιολόγητων επιθέσεων, με τη συστηματική χρήση προηγμένων όπλων, όπως αντιβαλλιστικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ακόμη και εναντίον πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών σταθμών πετρελαίου που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Υεμένης.

Οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις είναι σοβαρές. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτό, εξετάζοντας διεξοδικά την προέλευση των προηγμένων όπλων που χρησιμοποιούν και διατηρώντας τη δυνατότητα εφαρμογής του στοχευμένου εμπάργκο όπλων, όπως θεσπίστηκε με το ψήφισμα 2216 του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος ανέφερε ότι η Ελλάδα ως ναυτικό κράτος, δεσμεύτηκε να συμβάλει στη διασφάλιση της προστασίας των ναυτιλιακών οδών και της ασφάλειας των ναυτικών μέσω πρωτοβουλιών όπως η ναυτική επιχείρηση "Ασπίδες" της ΕΕ.

«Ελπίζουμε ότι αυτό το ψήφισμα θα αποτελέσει μια ισχυρή έκκληση όλων των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για μια συνολική και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική διευθέτηση στην Υεμένη ως τη μόνη οδό προς την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», κατέληξε ο κ. Σέκερης.

