Συναγερμός σήμανε χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία, όταν έγινε γνωστή η συνάντηση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Άγνωστου στρατιώτη. Το τετ α τετ βέβαια εξελίχθηκε σε πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα στο υπουργείο Άμυνας και τον Δήμο της Αθήνας, με τελευταίο επεισόδιο στο σήριαλ, την ανακοίνωση του Χάρη Δούκα με την οποία προαναγγέλλει προσφυγή του Δήμου της Αθήνας στα δικαστήρια για την τροπολογία που ψηφίστηκε για τον Άγνωστο Στρατιώτη, βάζοντας θέμα αντισυνταγματικότητας.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη, ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ.

Όπως είναι αυτονόητο ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» αναφέρει ο Δήμαρχος της Αθήνας.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σε τηλεοπτική εκπομπή στην οποία ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει εσωκομματικό ζήτημα με τον κ. Δένδια και τόνισε ότι η ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιωτική εταιρία προβλέπεται από την τροπολογία.

«Είναι μια φιλότιμη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει θέμα στην πιο συμπαγή κυβερνητική πλειοψηφία και συμπαγή κοινοβουλευτική εμπιστοσύνη κυβέρνησης 2ης τετραετίας…Κανένα θέμα δεν υπάρχει με τον κ. Δένδια. Προβλέπεται κάτι τέτοιο από την τροπολογία(να δοθεί η καθαριότητα σε ιδιωτική εταιρεία). Επιχειρησιακά θα αξιολογήσει και ο αρμόδιος υπουργός και συνολικά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πως θα κάνει πράξη όλα όσα προβλέπει η τροπολογία σε σχέση με τις δικές τους αρμοδιότητες» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Action 24.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο χθεσινό τετ α τετ ο Δήμαρχος της Αθήνας φέρεται να ξεκαθάρισε στον υπουργό Άμυνας, ότι δεν θα είχε αντίρρηση να διατηρεί καθαρό το σημείο, αλλά με βάση την τροπολογία που υπερψηφίστηκε στη Βουλή, η αρμοδιότητα της καθαριότητας αφαιρέθηκε από τον Δήμο και οι νομικοί του σύμβουλοι επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να αναλάβει μια ευθύνη η οποία έχει αφαιρεθεί από τον Δήμο της Αθήνας. Οι ίδιοι νομικοί κύκλοι εμφανίζονται κάθετοι ότι αν δεν υπάρξει αλλαγή από την Κυβέρνηση, η λέξη «φροντίδα» που υπάρχει στην τροπολογία δεν επιτρέπει στην καθαριότητα του Δήμου να αναλάβει δράση, όπως αναφέρουν πηγές.

Στενοί συνεργάτες του Χάρη Δούκα σημειώνουν ότι και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής, δείχνουν προς την κατεύθυνση αυτή, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια για την τροπολογία απευθυνόμενος στον Νίκος Ανδρουλάκη έριξε καρφιά για τη διαχείριση του Δήμου στο σημείο. «Αναφερθήκατε, όμως, και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, στο ζήτημα του ότι όλο αυτό το θέμα γίνεται γιατί πρέπει να πάει κάποιος εργολάβος να καθαρίσει τον χώρο. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εάν έπρεπε να ερμηνεύσουμε τη νομοθεσία ως έχει σήμερα, ποιος έχει, κ. Ανδρουλάκη, την ευθύνη καθαρισμού του χώρου; Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο. Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Όλα δείχνουν ότι η επικοινωνία ανάμεσα στο περιβάλλον Δένδια και Δούκα δεν έληξε στη συνάντηση, αλλιώς πως μπορεί να εξηγηθεί ότι οι αρχικές ανακοινώσεις των δύο πλευρών έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα αν και ήταν αντιθετικές.Βέβαια, οι γραμμές μπλέχτηκαν κάπου στη διαδρομή μέχρι και τη μεταμεσονύχτια ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

"Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους." ανέφερε το ΥΠΕΘΑ.

Η Χαριλάου Τρικούπη δια του εκπροσώπου τύπου στηρίζει τον Δήμαρχο της Αθήνας, τονίζοντας ότι η τροπολογία είναι αντισυνταγματική και γι’ αυτό υποβλήθηκε από το ΠΑΣΟΚ η αίτηση αντισυνταγματικότητας η οποία όπως απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.

«Εμείς υποβάλαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας διότι το άρθρο 102 του Συντάγματος ορίζει ότι για τις τοπικές υποθέσεις αρμόδια είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, παραβιάζει αυτήν τη συνταγματική πρόβλεψη, καθώς αφαιρεί από τον Δήμο Αθηναίων την ευθύνη για το μνημείο και τη μεταφέρει στο Υπουργείο Άμυνας. Συνεπώς, η κυβέρνηση αφαιρεί θεσμοθετημένες αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο κ. Δένδιας επειδή προφανώς δε θέλει να εφαρμόσει την τροπολογία γιατί διαφωνεί και προσπάθησε – αντίθετα σε όσα πλέον προβλέπονται – να αναθέσει εκ νέου στη δημοτική αρχή της Αθήνας τη φροντίδα του μνημείου, που ανέθεσε στο Υπουργείο Άμυνας η τροπολογία. Τη φροντίδα, όμως, έχει τώρα το Υπουργείο Άμυνας, τη φορέσανε «καπέλο» στον κ. Δένδια. Πρόκειται ξεκάθαρα για μία κυβέρνηση παρωδία. Ο κ. Δένδιας θέλει να πετάξει από πάνω του τον “μουτζούρη” που του ρίξανε» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στο Action 24.

