Επεισόδιο Γεωργιάδη - Πολάκη στη Βουλή με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον «Φραπέ»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέα σεζόν, νέα επεισόδια για την κοινοβουλευτική αντιπαράθεση του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Παύλου Πολάκη, με αφορμή τη δικαστική τους διαμάχη που κατέληξε σε ανταλλαγή πυρών για τον «Φραπέ» και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλα ξεκίνησαν όταν, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ο υπουργός Υγείας προκάλεσε τον Παύλο Πολάκη να μην ξαναζητήσει αναβολή στη δικαστική τους διαμάχη και να εμφανιστεί στο δικαστήριο. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

ΠΟΛΑΚΗΣ: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε,τότε να τον αλλάξετε!

ΠΟΛΑΚΗΣ : Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω!

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται!

Λίγο αργότερα πάντως, ακολούθησε δεύτερος, εντονότερος διάλογος, με το επικέντρο της κόντρας να μετατοπίζεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τον Γιώργο Ξυλούρη (σ.σ. Φραπές):

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο "φραπές" είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

ΠΟΛΑΚΗΣ: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο "φραπές". Του Αυγενάκη!

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη

(φωνές)

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε; Να μας λέει ο βουλευτής Χανίων ότι δεν ξέρει για τις επιδοτήσεις; Πείστηκα τώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.