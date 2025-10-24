Λογαριασμός
Ανδρουλάκης στο TikTok: Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα, όλα τα πληρώνεις εσύ

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας - «Το ΠΑΣΟΚ προτείνει λύσεις – για μια Ελλάδα για όλους»

Νίκος Ανδρουλάκης

Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης περιγράφει τη δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης την τελευταία τετραετία.

Όπως επισημαίνει, η σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα αγγίζει το 30%, οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά και η αγοραστική δύναμη των πολιτών καταβαραθρώνεται.

«Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ» σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με:

  • Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής
  • Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού & της ΔΙΜΕΑ
  • Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή
  • Ενίσχυση ελέγχων και  πρόστιμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές

Όπως σημειώνει: «Το ΠΑΣΟΚ προτείνει λύσεις – για μια Ελλάδα για όλους». 

@nikos.androulakis Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ. Το #ΠΑΣΟΚ ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis
