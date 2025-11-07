Το κόμμα των αναποφάσιστων «κυνηγάει» την πρωτιά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε ένα άκρως ρευστό πολιτικό σκηνικό το «κόμμα των αναποφάσιστων» ανεβαίνει συνεχώς. Η ALCO στην τελευταία της έρευνα αποτύπωσε την γκρίζα ζώνη στο 21,5% στην πρόθεση ψήφου με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται στο 23,3%. Θα χτυπήσουν ακόμα και την πρώτη θέση οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι; Είναι κάτι που θα συμβεί πρώτη φορά μεταπολιτευτικά. Ήδη σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό βρίσκονται εδώ και καιρό στη δεύτερη θέση.

Από τη μια η γαλάζια παράταξη με όλα όσα συμβαίνουν δυσκολεύεται πλέον να υποστηρίξει πλήρως το ατράνταχτο επιχείρημα της σταθερότητας. Οι παλινωδίες με το Μνημείο το Αγνώστου Στρατιώτη, η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι φήμες για νέα δικογραφία που θα φτάσει στη Βουλή, τα ΕΛΤΑ και μια νέα ερώτηση της ομάδας των «11» Νεοδημοκρατών για τις στρεβλώσεις στο ρεύμα συνθέτουν ένα δύσκολο σκηνικό για το Μαξίμου. Το Σάββατο το μεσημέρι όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον ΑΝΤ1 και αν θα ανοίξει τα χαρτιά του για τη δημιουργία νέου κόμματος. Η κυβερνώσα παράταξη ψάχνει τρόπους να ανακάμψει, καθώς όσο ο χρόνος περνά το όνειρο της αυτοδυναμίας στις πρώτες κάλπες μοιάζει άπιαστο.

Για την εκτίναξη των αναποφάσιστων ψηφοφόρων δεν ευθύνεται μόνο η κόπωση της κυβέρνησης. Η έλλειψη εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση δυσαρεστεί συνεχώς τους ψηφοφόρους και τους απομακρύνει. Δεν μπορεί εύκολα να εξηγηθεί γιατί τα κόμματα της μειοψηφίας δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τη φθορά της κυβέρνησης. Δεν εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη στον κόσμο, δεν εμφανίζουν κυβερνητική προοπτική και κανείς από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης δεν έχει πρωθυπουργήσιμο προφίλ.

Η εξίσωση για την αυτοδυναμία στις επόμενες κάλπες γίνεται ακόμα πιο δισεπίλυτη από τη στιγμή που προστεθούν νέα κόμματα στο «πολιτικό παιχνίδι». Αν υπάρξει «συνωστισμός» από πολλά μικρομεσαία κόμματα το σκηνικό θα γίνει ακόμα πιο πολύπλοκο. Υπενθυμίζεται πως ο νόμος δίνει πριμ 20 εδρών στο πρώτο κόμμα εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό 25%. Για κάθε 0,5% κερδίζει επιπλέον μια έδρα με όριο τις 50. Κάποιοι υποστηρίζουν πως οι νέες συνθήκες ενδεχομένως να ξαναβάλει στην πολιτική συζήτηση το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου. Παρά το γεγονός πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εμφανιστεί έως τώρα κάθετα αντίθετος. Βουλευτές της πλειοψηφίας, που ήδη εμφανίζονται δυσαρεστημένοι, βλέπουν πως η επανεκλογή τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη και είναι αναμενόμενο να αρχίσουν τις πιέσεις.

