Δημοσκόπηση Alco: Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από την κυβέρνηση

Στα ποιοτικά στοιχεία που καθορίζουν το επίπεδο της καθημερινότητας των πολιτών εστιάζει η δημοσκόπηση της Alco, στο δεύτερο μέρος της που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Το ερωτηματολόγιο αφορά κυρίως την ακρίβεια, την εγκληματικότητα, την εθνική άμυνα και τις επιδόσεις της κυβέρνησης στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Στο βασικό θέμα που ταλανίζει την κοινωνία, δηλαδή την ακρίβεια, το 81% θεωρεί ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί, ενώ μόλις το 15% διακρίνει μία αποκλιμάκωση.

Υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας αποτυπώνονται και στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Το 69% θεωρεί αναποτελεσματική την κυβερνητική πολιτική για τον περιορισμό της μικρής εγκληματικότητας, η οποία επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ζητήματα εθνικής άμυνας.

Πόσο ικανοποιημένοι είναι από κυβέρνηση και Μητσοτάκη

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την ικανοποίηση των πολιτών για την κυβέρνηση, αλλά και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το 48% δήλωσε ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας σαφή πτωτική τάση, καθώς στις προηγούμενες μετρήσεις η ίδια απάντηση συγκέντρωνε το 53%.

Όσον αφορά στην ικανοποίηση για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 51% «καθόλου». Και στη συγκεκριμένη μέτρηση, το ποσοστό δυσαρέσκεις παρουσιάζει πτωτική τάση, καθώς στις προηγούμενες μετρήσεις ήταν στο 56%.

«Κανένα» η απάντηση στην εναλλακτική για την κυβέρνηση

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για την εναλλακτική στη διακυβέρνηση της χώρας. Για το 54%, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για μία εναλλαντική επιλογή απέναντι στη νυν κυβέρνηση. Αν προσθέσουμε και το 12% που απάντησε «δεν ξέρω», τότε φτάνουμε σε ένα ποσοστό 66%, το οποίο δεν «βλέπει» κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης ως εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Η εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά στην επικείμενη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός κερδίζει, σύμφωνα με τα απότελέσματα της δημοσκόπησης της Alco, ένα ποσοστό αποδοχής 17%, ενώ ένα επιπλέον 17% δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται «λίγο». Το «καθόλου» συγκεντρώνει το 62%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.