Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δημοσκόπηση Alco: Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από την κυβέρνηση

Τι λένε για ακρίβεια, εγκληματικότητα - «Κανένα» η απάντηση στην εναλλακτική για την κυβέρνηση - Η εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα

Κυβέρνηση

Στα ποιοτικά στοιχεία που καθορίζουν το επίπεδο της καθημερινότητας των πολιτών εστιάζει η δημοσκόπηση της Alco, στο δεύτερο μέρος της που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Το ερωτηματολόγιο αφορά κυρίως την ακρίβεια, την εγκληματικότητα, την εθνική άμυνα και τις επιδόσεις της κυβέρνησης στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Στο βασικό θέμα που ταλανίζει την κοινωνία, δηλαδή την ακρίβεια, το 81% θεωρεί ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί, ενώ μόλις το 15% διακρίνει μία αποκλιμάκωση.

ΑΛΚΟ

Υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας αποτυπώνονται και στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Το 69% θεωρεί αναποτελεσματική την κυβερνητική πολιτική για τον περιορισμό της μικρής εγκληματικότητας, η οποία επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

ΑΛΚΟ

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ζητήματα εθνικής άμυνας.

ΑΛΚΟ

Πόσο ικανοποιημένοι είναι από κυβέρνηση και Μητσοτάκη

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την ικανοποίηση των πολιτών για την κυβέρνηση, αλλά και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το 48% δήλωσε ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας σαφή πτωτική τάση, καθώς στις προηγούμενες μετρήσεις η ίδια απάντηση συγκέντρωνε το 53%.

alko

Όσον αφορά στην ικανοποίηση για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 51% «καθόλου». Και στη συγκεκριμένη μέτρηση, το ποσοστό δυσαρέσκεις παρουσιάζει πτωτική τάση, καθώς στις προηγούμενες μετρήσεις ήταν στο 56%.

alco

«Κανένα» η απάντηση στην εναλλακτική για την κυβέρνηση

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για την εναλλακτική στη διακυβέρνηση της χώρας. Για το 54%, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για μία εναλλαντική επιλογή απέναντι στη νυν κυβέρνηση. Αν προσθέσουμε και το 12% που απάντησε «δεν ξέρω», τότε φτάνουμε σε ένα ποσοστό 66%, το οποίο δεν «βλέπει» κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης ως εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας.

alco

Η εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά στην επικείμενη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός κερδίζει, σύμφωνα με τα απότελέσματα της δημοσκόπησης της Alco, ένα ποσοστό αποδοχής 17%, ενώ ένα επιπλέον 17% δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται «λίγο». Το «καθόλου» συγκεντρώνει το 62%.

alco

alco

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημοσκόπηση Alco ακρίβεια εγκληματικότητα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark