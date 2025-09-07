Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων απαντά αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στον πρωθυπουργό αφορούσε τον 13ο μισθό στο δημόσιο.

Περιγράφοντας το πλαίσιο των χθεσινών ανακοινώσεων ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι η πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση της Μεταπολίτευσης. Δημιουργήθηκε απόθεμα, ένα κοινωνικό μέρισμα προς κατανομή, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο γιατί θα παραβίαζε τους κοινοτικούς δημοσιονομικούς κανόνες.

«Ο 13ος μισθός θα κόστιζε μεταξύ 1,3 -1,4 δισ. ευρώ. Να εξηγήσουν τα κόμματα γιατί προκρίνουν αυτό κι όχι αυτό που λέμε εμείς. Φιλοδοξώ η πολιτική παραγωγή υγειών πλεονασμάτων να συνεχιστεί και οι πολίτες να προσβλέπουν σε καλύτερες μέρες».

Αναλυτικά είπε: «Το κεντρικό πλαίσιο των ανακοινώσεών μου μια από τις πιο τολμηρές - αν όχι η πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση - της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία Μεταπολίτευσης. Το γεγονός ότι διαθέτουμε ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα σήμερα προέκυψε από μια συγκροτημένη οικονομική πολιτική εδώ και πολλά χρόνια. Έκανα την αντίστοιξη ότι η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δημιουργήθηκε έτσι ένα κοινωνικό απόθεμα, ύψους για το 2026 1,7 δισ. ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο, αλλιώς θα παραβιάζαμε τους δημοσιονομικούς κανόνες που αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε την πολιτική μας.

Επιλέξαμε να σρτοχεύοσυμε μια φορολογική μεταρρύθμιση που ωφελεί πάνω από 4 εκατ. συμπολίτες μας, και τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και τους νέους εργαζόμενους. Μια φιλελεύθερη πολιτική υπηρετείται με το να δίνουμε περισσότερα χρήματα στις τσέπες μειώνοντας φόρους. Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε μεταξύ 1,3 και 1,4 δισ. Εάν κάναμε αυτήν την επιλογή, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης θα πρέπει αν μας εξηγήσουν γιατί προκρίνουν αυτήν την επιλογή κι όχι αυτό που κάναμε εμείς. Δεν μπορείς να έχεις και 13ο μισθό και φοροαπαλλαγές. Προσβλέπω σε πολιτικές πρωτογενών πλεονασμάτων και του χρόνου».

Σε ερώτηση για την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης είπε: Η μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες έχει στοχεύσεις, στηρίζει οικογένειες με παιδιά, που θα είναι ορατή από την πρώτη μισθοδοσία του 2026. Αυτό που εξαγγείλαμε για τους νέους είναι πολύ τολμηρό, θέλουμε να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Η μάχη κατά της ακρίβειας, σημαίνει παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς, ενέργεια, τρόφιμα, καύσιμα, αλλά επιμένω ότι αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.

Αναλυτικά είπε: «Για πρώτη φορά κλιμάκωση της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Θα το δουν οι μισθωτοί από την πρώτη μισθοδοσία του Ιανουαρίου του 2026, άρα μιλάμε για περισσοτερα χρήματα για κάθε νοικοκυριό. Ολη μας η στόχευση είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά προφανώς η παρέμβασή μας στην καταπολέμηση της ακρίβειας δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Υπάρχουν και μέτρα άλλου 1,5 δισ. ευρώ που οι πολίτες θα αισθανθούν τους ερχόμενους μήνες.

Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, που έχει βγει στην αγορά εργασίας, με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ, είναι πολύ τολμηρό. Όλη μας η στόχευση είναι η αύξηση του εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά θα είναι πολύ σημαντικό. Η μάχη κατά της ακρίβειας σημαίνει παρεμβάσεις στις τιμές των τροφίμων, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη κάθε νοικοκυριού, για να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη ακρίβεια».

Σε ερώτηση του ΣΚΑΪ για την πολιτική σταθερότητα και το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου απάντησε: Την περίμενα αυτή την ερώτηση. Δεν έχω πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Για συνεργασίες είπε ότι θυμίζουν τοπίο στην ομίχλη, και πρόσθεσε ότι ο λαός είναια υτός που θα εκφράσει την επιθυμία του αν επιθυμεί μονοκομματική κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας.

Για το καλώδιο Κρήτης - Κύπρου: Το καλώδιο θα βοηθήσει πρωτίστως την Κύπρο γιατί είναι ενεργειακά απομονωμένη, η Ελλάδα έτρεξε να βοηθήσει την Κύπρο και η πρόθεση μας είναι να ξεκινήσει το έργο και να ολοκληρωθεί. Προφανώς, για να ολοκληρωθεί η Κύπρος πρέπει να αποδείξει ότι το θέλει το έργο.

Σε ερώτηση

