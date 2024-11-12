Του Γιάννη Ανυφαντή

Ένα δώρο θέλησε να κάνει σήμερα, Τρίτη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς στον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγο πριν την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το σχέδιο νόμου του υπουργείο Υγείας «Αναμόρφωση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού – Σύσταση Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας» που εισάγεται σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παππάς του χάρισε το βιβλίο του «Μ.Μ.Ε. Την άδειά σας» με την κάτωθι αφιέρωση: «Στον Κυριάκο Μητσοτάκη με θερμές ευχαριστίες για την εφαρμογή του νόμου 4339/2015 από το 2019 μέχρι σήμερα. Νίκος Παππάς».

Πηγή: skai.gr

