Στον λόγο που επιτέθηκε στον άνδρα που ήταν στην πόρτα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη Παρασκευή, κάνοντάς του κεφαλοκλείδωμα μίλησε ο Ευάγγελος Αντώναρος την Τρίτη το πρωί στο Mega.

Όπως είπε, θα ξαναέκανε την ίδια κίνηση, εξηγώντας ότι προσπάθησε να βοηθήσει μία γνωστή του η οποία είχε λιποθυμήσει.

«Δεν χειροδίκησα, έσπρωξα βίαια. Αν θέλετε οτιδήποτε έκανα εκεί θα το ξαναέκανα. Ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί εκεί στο πλάι είχε λιποθυμήσει μία κυρία και ήξερα ότι είχε περάσει πρόσφατα ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο με την υγεία της. Οπότε επέμενα σε αυτόν τον φρουρό που ήταν εκεί. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεκιουριτάς και έμαθα ότι μάλλον είναι στην προσωπική φρουρά μεγάλου της Κουμουνδούρου. Έκλεινε την πόρτα να μην βγούμε έξω. Κανείς δεν έχει δικαίωμα στην Ελλάδα να σε κρατήσει μέσα σε ένα χώρο, σε ομηρία. Και 20 λεπτά προσπαθούσαμε να τον πείσουμε να ανοίξει την πόρτα για να δει ο γιατρός αυτήν την κυρία. Δεν το έκανε, οπότε και τον απώθησα και μετά άνοιξε την πόρτα», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το νέο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, ανέφερε ότι όλα θα ανακοινωθούν στην ώρα τους, ενώ όπως είπε αυτό που έχει σημασία είναι ότι καταγράφεται μία τεράστια ροή εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

