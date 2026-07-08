Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του σε ελληνικό, πλέον, έδαφος, μετά και την επιστροφή του από το Άπελντοορν της Ολλανδίας.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (8/7) στο Κορωπί, με το πρόγραμμα να έχει διάρκεια σχεδόν μιάμιση ώρα και μάλιστα σε υψηλές εντάσεις.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, έβαλε τους ποδοσφαιριστές του να δουλέψουν στην κατοχή της μπάλας, με σκοπό την αποφυγή της πίεσης των αντιπάλων, ενώ στη συνέχεια, έδωσε έμφαση στην τακτική και τη φυσική κατάσταση.

Μάλιστα ο Δανός τεχνικός, χώρισε τους παίκτες του σε δυο ομάδες και δούλεψε εκτενώς σε τακτικά στοιχεία, διακόπτοντας ανά στιγμές την άσκηση για να δώσει οδηγίες και να ζητήσει μεγαλύτερη ένταση, σωστές αποστάσεις και γρήγορες αποφάσεις.

Οι παίκτες του τριφυλλιού, θα προπονηθούν ξανά στο Κορωπί το πρωί της Πέμπτης.

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