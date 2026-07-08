Απάντηση της ΕΕ στις απειλές Τραμπ σε Ισπανία: «Θα στηρίζουμε πάντα τα μέλη της»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε σήμερα ότι θα υπερασπίζεται «πάντα» τα κράτη μέλη της, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα σταματήσουν κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία.

«Περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει» στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας που συνήψαν με την ΕΕ και «η Επιτροπή θα διασφαλίζει πάντα ότι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών μας θα είναι πλήρως προστατευμένα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλοφ Γκιλ. «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε σταθερό, προβλέψιμο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο προς όφελος όλων», τόνισε.

Μιλώντας στην Άγκυρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Μαδρίτη «φρικτό εταίρο» στο ΝΑΤΟ, καθώς καταφέρθηκε εναντίον συμμάχων επειδή δεν υποστήριξαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, και διέταξε τον υπουργό Εμπορίου Σκοτ Μπέσεντ να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ακόμα ότι οι αποφάσεις για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκουν «στους κατοίκους της Γροιλανδίας και στους Δανούς», μετά τις νέες απειλητικές δηλώσεις του Τραμπ για το θέμα αυτό.

«Η εδαφική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε ενώπιον των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες ο Όλοφ Γκιλ.



Πηγή: skai.gr

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