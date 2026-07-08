Γρ. Δημητριάδης για υπόθεση υποκλοπών: Έχω ήδη καταθέσει και στην επιτροπή και στον Άρειο Πάγο ως μάρτυρας

Απάντηση σε όσους τον καλούν να δώσει κατάθεση για 3η φορά για το θέμα των υποκλοπών δίνει ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.
Στην ανάρτηση στο Χ ο κ. Δημητριάδης αναφέρει: «Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης; Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια».
Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα.— GDimitriadis (@grigoris_d) July 8, 2026
Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;
Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια. pic.twitter.com/KQ8WvrDwuu
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