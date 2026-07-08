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Γρ. Δημητριάδης για υπόθεση υποκλοπών: Έχω ήδη καταθέσει και στην επιτροπή και στον Άρειο Πάγο ως μάρτυρας

Ανάρτηση του κ. Δημητριάδη με την οποία απαντά σε όσους τον καλούν να καταθέσει για 3η φορά για την υπόθεση των υποκλοπών

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Γρηγόρης Δημητριάδης

Απάντηση σε όσους τον καλούν να δώσει κατάθεση για 3η φορά για το θέμα των υποκλοπών δίνει ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Στην ανάρτηση στο Χ ο κ. Δημητριάδης αναφέρει: «Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης; Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια».

Πηγή: skai.gr

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