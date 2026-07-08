Γρ. Δημητριάδης για υπόθεση υποκλοπών: Έχω ήδη καταθέσει και στην επιτροπή και στον Άρειο Πάγο ως μάρτυρας

Απάντηση σε όσους τον καλούν να δώσει κατάθεση για 3η φορά για το θέμα των υποκλοπών δίνει ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Στην ανάρτηση στο Χ ο κ. Δημητριάδης αναφέρει: «Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης; Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια».

Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα.



Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;



Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια. pic.twitter.com/KQ8WvrDwuu — GDimitriadis (@grigoris_d) July 8, 2026

Πηγή: skai.gr

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