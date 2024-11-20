To Debate του ΣΥΡΙΖΑ απόψε σε ΣΚΑΪ 100.3 ΚΑΙ SKAI.GR

Ο ΣΚΑΪ, κοντά σε όλα τα σημαντικά πολιτικά γεγονότα της χώρας, μεταδίδει απόψε το debate των υποψήφιων αρχηγών του ΣΥΡΙΖΑ ταυτόχρονα από τον ΣΚΑΪ 100.3 και το skai.gr.

Με δημοσιογραφικό σχολιασμό και αναλύσεις στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και απευθείας μετάδοση στον skai.gr, ο ΣΚΑΪ θα αναμεταδώσει το σημερινό Debate για τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ που διοργανώνει η Δημόσια Τηλεόραση.

Η αναμέτρηση των τεσσάρων υποψηφίων θα αναμεταδοθεί καθ’ όλη την διάρκειά της, από τις 20.00 το βράδυ και έως τη λήξη της από τoν ΣΚΑΪ 100.3. Ζωντανά στο studio, ο Νίκος Ανδρίτσος και ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου. Σχολιάζουν οι Βασίλης Χιώτης και Μάνος Βουλαρίνος.

Παράλληλα το skai.gr, θα καλύψει την τηλεμαχία με συνεχή ροή, ενημέρωση λεπτό προς λεπτό και με live blog.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, πάντα καινοτόμος και πάντα μπροστά στην άμεση και αμερόληπτη ενημέρωση, συνδέεται απόψε απευθείας με την Δημόσια Τηλεόραση και σχολιάζει live τις κρίσιμες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

