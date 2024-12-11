Χέρι-χέρι, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η νέα του αγάπη, η Μπετίνα Άντερσον, απόλαυσαν πρόσφατα μια ρομαντική βραδιά σε ένα εστιατόριο στο Παλμ Μπιτς, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Αυτή η είδηση δεν θα απασχολούσε κανέναν αν δεν γινόταν γνωστό ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι η «πέτρα του σκανδάλου» και ο λόγος που διαλύθηκε ο αρραβώνας του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η νέας πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Ποια είναι, λοιπόν, η Μπετίνα Άντερσον, η οποία έχει «κλέψει» την καρδιά και το μυαλό του υιού του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ;

Don Jr got a new hottie….🔥



Bettina Anderson & DT jr are apparently the new Palm Beach “IT” couple…



Well done sir….. 😎 pic.twitter.com/hWH1iYOo4S — MAGA Cousin Eddie🇺🇸💊🗽 (@Swamphater16) December 10, 2024

Η κοσμική Μπετίνα Άντερσον -με έδρα τη Φλόριντα- έγινε διάσημη, αφού οι φωτογράφοι την απαθανάτισαν να κυκλοφορεί χεράκι-χεράκι με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Ο Τραμπ Τζούνιορ άρχισε να βγαίνει με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία ήταν μακροχρόνια φίλη της οικογένειας Τραμπ, μετά το διαζύγιό του από τη Βανέσα Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι περιγράφει τον εαυτό της μέσω Instagram ως «μια τυπική μαμά που μένει στο σπίτι», αλλά χωρίς σύζυγο ή παιδιά, η Άντερσον είναι μοντέλο και influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαθέτει χιλιάδες followers και μοιράζεται τακτικά στιγμιότυπα από φωτογραφήσεις στις οποίες συμμετέχει.

Το μοντέλο συνεργάστηκε με τα κοσμηματοπωλεία Hamilton Jewelers το 2022, εμφανιζόμενη ως πρόσωπο της καμπάνιας μάρκετινγκ του κοσμηματοπωλείου. Νωρίτερα την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του «Palm Beach Illustrated», ενός περιοδικού που εκδίδεται εντός της διάσημης πόλης.

Η Μπετίνα Άντερσον μεγάλωσε στο Παλμ Μπιτς και είναι κόρη του Harry Loy Anderson Jr., ο οποίος σε ηλικία μόλις 26 ετών ήταν πρόεδρος της Worth Avenue National Ban, ο νεότερος πρόεδρος τράπεζας στην ιστορία των ΗΠΑ.

