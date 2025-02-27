Την άρση ασυλίας Ακρίτα και Πολάκη αποφάσισε η Βουλή

Την άρση της ασυλίας των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα και Παύλου Πολάκη αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Από τους 270 παρόντες βουλευτές, υπέρ της άρσης για τον κ. Πολάκη τάχθηκαν 214 βουλευτές, ενώ 56 ψήφισαν κατά. Αφορά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου το 2020 κατά του πρώην διοικητή της 6η ΥΠΕ.

Υπέρ της άρσης ασυλίας της Έλενας Ακρίτα τάχθηκαν 269 βουλευτές, ενώ ένας βουλευτής ψήφισε κατά. Η υπόθεση της κ. Ακρίτα αφορά υπόθεση πριν εκλεγεί βουλευτής, και πιο συγκεκριμένα το 2021, για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου.

