«Έστειλε επιστολή που είναι σχεδόν αντιγραφή επιστολής που μου είχε στείλει προ ημερών η κυρία Κωνσταντοπούλου», ανέφερε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης για την επιστολή της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία ζητούσε μαζί του συνάντηση με την παρουσία δικηγόρου.

Ως προς τις δικογραφίες ο Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε: «Τι να της απαντήσω; είναι όλα γνωστά. Έχω απαντήσει στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ας την καλέσει να την ενημερώσει. Δεν είναι δουλειά μου να την ενημερώσω εγώ».

Και προσέθεσε ότι: «Δε ζήτησε να με δει ως πρόεδρος του “Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών”, αλλά ως Μαρία Καρυστινού. Δεν είναι δουλειά της Βουλής να αντιδικεί με οποιονδήποτε πολίτη. Αλλιώς 10 εκατομμύρια Έλληνες θα ζητούσαν να δουν τον ΠτΒ με τον δικηγόρο τους».

Δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Είναι μία από τους 10 εκ. Πολίτες η κα Καρυστινού;»

Και ο ΠτΒ απάντησε: «Για μένα όλοι οι πολίτες είναι ίσοι. Τα προβλήματά τους δεν είναι ίδια. Αν επιθυμεί να με δει κατά μόνας, η πρόταση μου για Σάββατο και Κυριακή ισχύει, αλλά φοβάμαι ότι μάλλον δεν θα μου κάνει τη χάρη».

Πηγή: skai.gr

