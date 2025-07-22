Της Έλενας Γαλάρη
Επαναπροσδιορίστηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου 2025 η δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές με τέσσερις ιδιώτες να κατηγορούνται για παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών.
Η δίκη είχε αρχίσει στις 5 Μαρτίου, αλλά είχε αναβληθεί επ' αόριστον για να μεταφραστούν έγγραφα στην αγγλική γλώσσα.
Υποστήριξη της κατηγορίας έχουν δηλώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, οι οποίοι ήταν θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών.
Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από πενήντα μάρτυρες, όπως πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών Χρήστος Ράμμος, ο οποίος είχε ερευνήσει σε βάθος την υπόθεση.
