Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τον Σεπτέμβριο η δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές

Η δίκη επαναπροσδιορίστηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου μετά την αναβολή επ αόριστον που είχε πάρει για να μεταφραστούν έγγραφα στην αγγλική γλώσσα

Υποκλοπές

Της Έλενας Γαλάρη

Επαναπροσδιορίστηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου 2025 η δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές με τέσσερις ιδιώτες να κατηγορούνται για παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών.

Η δίκη είχε αρχίσει στις 5 Μαρτίου, αλλά είχε αναβληθεί επ' αόριστον για να μεταφραστούν έγγραφα στην αγγλική γλώσσα. 

Υποστήριξη της κατηγορίας έχουν δηλώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, οι οποίοι ήταν θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από πενήντα μάρτυρες, όπως πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών Χρήστος Ράμμος, ο οποίος είχε ερευνήσει σε βάθος την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δίκη Τηλεφωνικές Παρακολουθήσεις υποκλοπές Θανάσης Κουκάκης Χρήστος Σπίρτζης Νίκος Ανδρουλάκης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark