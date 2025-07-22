Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε κλίμα ακραίας έντασης άρχισε η συζήτηση επί του πορίσματος της προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιώργο Γεωργαντά να ανταλλάσσουν δηλητηριώδη βέλη. Παίρνοντας το λόγο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήγειρε ζήτημα αντισυνταγματικότητας της διαδικασίας που ακολουθείται, και κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσουν υποστηρίζοντας ότι η ψήφος τους είναι ψήφος παρεμπόδισης της έρευνας. «Τα χέρια σας είναι βαμμένα με το αίμα των νεκρών παιδιών και των θυμάτων στα Τέμπη.

Δεν θα σιωπήσουμε ούτε και θα αποχωρήσουμε. Καλούμε τους βουλευτές της Ν.Δ να απόσχετε από μία ακόμα αξιόποινη πράξη», υποστήριξε η κυρία Κωνσταντοπούλου, με το θερμόμετρο να χτυπάει «κόκκινο» όταν ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς της ζήτησε να ολοκληρώσει γιατί είχε υπερβεί τον χρόνο:

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ολοκληρώστε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αφήστε τους τσαμπουκάδες.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Σταματήστε να απειλείτε τους βουλευτές. Δεν θα κάθομαι να σας παρακολουθώ απαθής ενώ απειλείτε συναδέλφους για την ψήφο τους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλλον αισθάνεστε εσείς απειλούμενος

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ :Να τελειώνει το πανηγυράκι...

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο, με την ένταση να περιστρέφεται και γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε υπόλογος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ξέρετε ότι αυτό που λέτε είναι τελείως αβάσιμο αλλά τέλος πάντων πείτε το.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε υπόλογος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σταματήστε να με διακόπτετε

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε όπως πρέπει!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θα πρέπει να προεδρεύετε!

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κάντε μου πρόταση μομφής…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς δεν θα το βουλώσουμε επειδή εσείς βασίζετε…

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Δεν μπορείτε να μιλάτε το 50% του χρόνου του Κοινοβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς τους τραμπουκισμούς τους επιφυλάσσετε στις γυναίκες και σε εμένα ως γυναίκα αρχηγό.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Σας έκανα παρατήρηση όταν ξεπεράσατε τον χρόνο σας!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι παρατηρήσεις σας άρχισαν επειδή θίγεστε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Πλεύση Ελευθερίας αντιλέγει στη διαδικασία. Αυτά που ανακοινώσατε δεν είναι απόφαση διάσκεψης.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Είναι κατά πλειοψηφία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε σε πανικό!

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Απολαμβάνω τη διαδικασία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει και ένας Μαρκόπουλος που πέρναγε καλά

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ολοκληρώσατε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ολοκλήρωσα!

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ολοκληρώσατε!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Δεν έχω ολοκληρώσει και με διακόπτετε!

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Όταν υβρίζετε τους συναδέλφους σας διακόπτω. Σας δόθηκε επαρκέστατος χρόνος επί της διαδικασίας. Μία φράση!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με προκαλείτε

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Μία φράση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε φασιστές.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

