Υποκλοπές: Στις 19 Μαΐου θα συνεχιστεί η δίκη για τους 4 κατηγορούμενους

Στις 19 Μαίου θα συνεχιστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο η δίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων, ιδιοκτητών και εκπροσώπων εταιρειών, που εμπλέκονται σε υποκλοπές μέσω του λογισμικού Predator .

Δύο Έλληνες και ένα ζευγάρι αλλοδαπών συγκατηγορουμένων τους, είναι αντιμέτωποι με κατηγορία που αφορά παραβίαση των απορρήτου των επικοινωνιών σε βάρος δύο πολιτών την περίοδο 2020-2021.

Κατά την σημερινή δικάσιμο , το δικαστήριο απέρριψε ενστάσεις ακυρότητας που υποβλήθηκαν από τους κατηγορούμενους ,πλην εκείνης που υπέβαλε το ζευγάρι των αλλοδαπών και αφορούσε την μετάφραση στην αγγλική εγγράφων της δικογραφίας όπως το κλητήριο θέσπισμα και σειρά αναγνωστέων.

Με εντολή της προέδρου του δικαστηρίου, ορίστηκαν τρεις διερμηνείς προκειμένου να μοιραστούν τα συγκεκριμένα έγγραφα και να τα μεταφράσουν σε σύντομο χρόνο. Έτσι η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 19 Μαίου, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετάφρασης των επίμαχων εγγράφων.

Παρόντες σήμερα στο δικαστήριο, μεταξύ άλλων, ήταν ο βουλευτής Χρήστος Σπίρτζης και ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών Χρήστος Ράμμος, οι οποίοι θα καταθέσουν στο δικαστήριο, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης που αναμένεται να είναι από τους πρώτους μάρτυρες σε υποστήριξη της κατηγορίας.

Πηγή: skai.gr

