Για δημοσιονομικό περιθώριο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφορικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά τόνισε το περιθώριο αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών, όπως η ενίσχυση της απασχόλησης, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η θετική πορεία της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι «τα χρήματα δεν προκύπτουν από λεφτόδεντρα».

Παράλληλα τόνισε πως η ανεργία διαμορφώνεται στο 7,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών,

Το αυξημένο κόστος ζωής αναγνωρίζεται ως διαρκής πίεση για τα νοικοκυριά, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή την περίοδο στο ζήτημα της στέγασης. «Το διαθέσιμο εισόδημα χρειάζεται ενίσχυση», αναφέρθηκε, με προτάσεις για στοχευμένες φοροελαφρύνσεις που θα εξεταστούν από τον πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ανάγκες της μεσαίας τάξης, των μονογονεϊκών οικογενειών και των νοικοκυριών με δύο ή περισσότερα παιδιά, καθώς, όπως επισημάνθηκε, «το πρόβλημα έχει και δημογραφική διάσταση, εκτός από την οικονομική».

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ επεσήμανε πως «οι Έλληνες έχουν πληρώσει 2,7 δισ. ευρώ τα τελευταία 30 χρόνια για αμαρτωλές επιδοτήσεις», ενώ σχολιάζοντας την επιστροφή της επιδότησης από τον Γραμματέα Ν.Ε. Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Λάμπρο Αντωνόπουλο, σημείωσε πως «όταν επιστρέφεις τα λεφτά της επιδότησης κάτι δεν πάει καλά».

Για τα θαλάσσια πάρκα

Για τη δημιουργία των δύο πρώτων θαλάσσιων πάρκων στην Ελλάδα, – που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, – τη σημασία τους τόσο στο περιβαλλοντικό όσο και στο γεωπολιτικό πεδίο, αλλά και για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, μίλησε επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως τονίστηκε, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν αποτελεί απάντηση σε προκλήσεις της Άγκυρας, αλλά μια πράξη κυριαρχίας με στρατηγικό βάθος, που υλοποιείται με θεσμικό τρόπο και συγκεκριμένο αποτύπωμα.

«Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια για να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες σε περιοχές δικής της κυριαρχίας», ενώ έκανε λόγο για «εξωτερική πολιτική χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με αποτέλεσμα – αυτό χρειάζονται οι Έλληνες πολίτες».

Η ανακοίνωση των δύο πρώτων θαλάσσιων πάρκων, συνολικής έκτασης 27.500 τετρ. χιλιομέτρων, υπερβαίνει τις αρχικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης κατά 25% και, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, πρόκειται για «μια κίνηση τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας και μεγάλου συμβολισμού».

Παρά τις τουρκικές αντιδράσεις και τα υπονοούμενα περί “γκρίζων ζωνών”, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι: «Δεν υφίσταται τίποτα τέτοιο στο Αιγαίο. Ο ισχυρισμός αυτός είναι παράνομος και ανεδαφικός».

Τα θαλάσσια πάρκα εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό που, πέρα από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, έχει και έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, επισημαίνοντας ότι: «Η Ελλάδα κάνει στέρεες κινήσεις, όχι για εντυπωσιασμό, αλλά με θεσμικό τρόπο και βάθος».

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο τα νερά του Αιγαίου είναι πραγματικά ήρεμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι ούτε υποχωρητική ούτε αδρανής, αλλά έχει ενεργό αποτύπωμα: «Κινήσεις που δεν έγιναν 45 χρόνια, έγιναν τα τελευταία έξι» προσθέτοντας ότι «Η Ελλάδα μεγαλώνει, ενισχύεται, ψηλώνει»

Ανάμεσα στις κινήσεις αυτές ανέφερε:

Τα θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Τις συμφωνίες ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία

Τα εξοπλιστικά προγράμματα

Την επέκταση στο Ιόνιο

Την προσέλκυση ενεργειακών κολοσσών όπως η Google και η Chevron

Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε παράλληλα την πολιτική διαλόγου με την Τουρκία: «Ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση – σημαίνει διεκδίκηση» «Οι μεταναστευτικές ροές μηδενίστηκαν, οι παραβιάσεις εκμηδενίστηκαν»

Σχετικά με την επιλογή της περιοχής στο Νότιο Αιγαίο, εξηγήθηκε ότι η απόφαση βασίστηκε σε επιστημονικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, ως πιο κρίσιμη ζώνη για προστασία. Επιβεβαιώθηκε πως αυτή είναι μόνο η αρχή: «Αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο – θα ακολουθήσουν κι άλλα» ενώ υπογράμμισε πως «ο στόχος είναι η Ελλάδα μέχρι το 2030 να πρωταγωνιστεί στη θαλάσσια προστασία»

Χρεώσεις Τραπεζών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες αυξημένες χρεώσεις από συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα ήταν μια προσπάθεια παράκαμψης των ρυθμίσεων της κυβέρνησης. Η παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, λέει, ήταν άμεση και οδήγησε στον μηδενισμό χρεώσεων για αναλήψεις από ΑΤΜ άλλων τραπεζών, με όριο 1,5 ευρώ, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης τόνισεότι η κυβέρνηση «είδε τη ζώσα πραγματικότητα» και αντέδρασε με «αντανακλαστικά», ενώ απορρίπτει το ενδεχόμενο οι τράπεζες να στραφούν ενάντια στην κοινωνία – όπως χαρακτηριστικά είπε και να κάνουν κινήσεις όπως κλείσιμο ΑΤΜ κλπ

