«Ο ρόλος προφανώς μιας οργανωμένης Πολιτείας είναι πρωτίστως να θωρακίσει τη χώρα, να προστατεύσει τους πολίτες, να σχεδιάσει, να παρέμβει. Κυρίως όμως, ο ρόλος της Πολιτείας, που συνήθως πολλοί τη σκεφτόμαστε μόνο όταν χτυπήσει το κακό, είναι να προλάβει. Και για να προλάβει πρέπει να μπορεί να εξηγήσει στον καθ' ένα ξεχωριστά πως να προστατευτεί, πώς να βοηθήσει, πώς να μην προκαλέσει. Είναι να εξηγήσει πως μπορείς να χτίσεις μια κοινωνία ανθεκτική, με γνώση και σεβασμό στη φύση». Αυτά επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση για τον αθλητισμό και το περιβάλλον «Green Play Αθλητισμός και Περιβάλλον» που διοργάνωσε η Επιτροπή Αθλητισμού και Περιβάλλοντος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ).

Αναφερόμενος στον τίτλο της εκδήλωσης " Green Play" ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι πρόκειται για, δύο λέξεις «που όταν τις σκεφτεί κανείς λίγο πιο βαθιά, αποκαλύπτουν μια στάση ζωής. Έναν τρόπο να συνυπάρχουμε και να δημιουργούμε μέσα στη φύση που μας φιλοξενεί» και προσέθεσε ότι ταυτόχρονα αποτελούν «και μια υπενθύμιση, μια πρόσκληση και ταυτόχρονα μια ευθύνη: Να κοιτάξουμε κατάματα την κλιματική κρίση, που δεν είναι πια μια αφηρημένη απειλή για το μέλλον. Είναι παρούσα. Είναι εδώ. Είναι μια πραγματικότητα που ήδη βιώνουμε, με πολλούς συνανθρώπους μας να βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις συχνά δυστοπικές συνέπειές της».

«Πιστεύω ειλικρινά, από προσωπική εμπειρία, ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να περάσουμε το μήνυμα αυτό μέσα τον αθλητισμό. Από τους αγώνες της αρχαίας Ολυμπίας μέχρι σήμερα, ο αθλητισμός υπήρξε πάντα ένα πεδίο που δίδασκε τον άνθρωπο να γίνεται καλύτερος. Και καλύτερος δεν γίνεσαι μόνο μέσα από τη συνεχή σωματική προσπάθεια αλλά και από τον σεβασμό, την αυτοπειθαρχία, την ευγενή άμιλλα, τη συνεργασία, την υπέρβαση.

Αυτή την αρχετυπική αθλητική προσέγγιση, στάση, νοοτροπία και τις αξίες χρειάζεται να αναβιώσουμε και να υιοθετήσουμε σήμερα, γιατί αυτές είναι που χρειαζόμαστε στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Πόσο μάλλον όταν οι σύγχρονες αθλητικές δραστηριότητες έχουν όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, το δικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα: Από τις μεγάλες διοργανώσεις μέχρι τις μικρές τοπικές εκδηλώσεις, από τις αθλητικές υποδομές μέχρι τις μετακινήσεις, κάθε μας επιλογή επηρεάζει το περιβάλλον που μας φιλοξενεί», σημείωσε ο υπουργός.

Όπως επισήμανε στη διεθνή αθλητική σκηνή, βλέπουμε ήδη διοργανώσεις που επιχειρούν να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στον σχεδιασμό και τη φιλοσοφία τους και προσέθεσε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο το 2021, ήταν οι πρώτοι που τροφοδοτήθηκαν εξολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού το 2024, έθεσαν ως στόχο να αφήσουν το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην ιστορία των Αγώνων. «Η Ελλάδα, η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν μπορεί να είναι απούσα από αυτή την παγκόσμια προσπάθεια. Χρειάζεται να φέρουμε στο προσκήνιο τις δικές μας καλές πρακτικές. Να δώσουμε έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα από τον αθλητισμό. Να δείξουμε στα παιδιά και στους νέους ότι κάθε αγώνας, μικρός ή μεγάλος, είναι ευκαιρία να σεβαστούμε το περιβάλλον, να προστατεύσουμε τον τόπο μας», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Το Green Play είναι λοιπόν ένα κάλεσμα να παίξουμε διαφορετικά, να ζήσουμε διαφορετικά, να αγωνιστούμε για έναν κόσμο πιο βιώσιμο. Να οργανώσουμε αγώνες με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Να κατασκευάσουμε γήπεδα που δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Να ταξιδεύουμε πιο συνετά. Να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Ο αθλητισμός είναι τρόπος να διδάξεις χωρίς λόγια, με το παράδειγμά σου. Η ευαισθητοποίηση ξεκινά από εκείνον που θα δει τον προπονητή να μαζεύει ένα μπουκάλι από το γρασίδι. Από το παιδί που θα μάθει ότι το πλαστικό μπουκάλι δεν το πετάμε όπου βρούμε.

Σε αυτό το «πράσινο παιχνίδι» είμαστε όλοι συμπαίκτες. Και αν το κερδίσουμε, θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση της εποχής μας, εκείνη της κλιματικής κρίσης» τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης και κατέληξε: «Πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή μας καλούν να σκεφτούμε διαφορετικά και να ζήσουμε πιο υπεύθυνα, με σεβασμό στο περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Είμαι βέβαιος ότι κάθε παιχνίδι μπορεί να γίνει πράσινο, αν εμείς το επιλέξουμε.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.