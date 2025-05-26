Φάμελλος: «Το καθεστώς Μητσοτάκη πρέπει να φύγει»

«Όταν το κράτος γίνεται λάφυρο, όταν οι μηχανισμοί λειτουργούν για να παίρνουν οι λίγοι και οι περισσότεροι σιωπούν ή πνίγονται μέσα στη λάσπη την προπαγάνδας, τότε δυστυχώς δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε καθεστώς» και αυτό «το καθεστώς Μητσοτάκη πρέπει να φύγει», είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του σε εκδήλωση της Ν.Ε Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, που βρίσκεται στην Κρήτη στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.

Ο κ. Φάμελος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αλλαγής αλλά και ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ «που θα αλλάξει την ελληνική κοινωνία» σχολιάζοντας ότι «δεν πρέπει να κάνουμε προτάσεις διαχείρισης» αλλά «πρέπει να ανατρέψουμε το σύστημα εξουσίας».

«Οι πολίτες δεν έχουν που να ακουμπήσουν, φταίμε και εμείς για αυτό και πρέπει να πάρουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες, γιατί σε αυτή την αγωνία του κόσμου, η διέξοδος δεν πρέπει να είναι ο θυμός αλλά η πρόοδος» εξήγησε κατά την ομιλία του ο Σ. Φάμελλος που πρόσθεσε πως η κοινωνία πρέπει να είναι ενωμένη και όχι διχασμένη και πως χρέος του ΣΥΡΙΖΑ είναι «να οδηγήσουμε την πολιτική ξανά προς τα αριστερά».

Μιλώντας για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, ο Σωκράτης Φάμελλος αποδοκίμασε τη στάση της κυβέρνησης, μιλώντας για γενοκτονία και ένα τεράστιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Επαναλαμβάνοντας ότι θα συναντηθεί με τον ΠτΔ και θα καταθέσει την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, επισήμανε ότι «η σιωπή δεν είναι ισορροπία» αλλά «η σιωπή είναι συνενοχή στο έγκλημα της Γάζας». Γνωστοποίησε μάλιστα ότι ζήτησαν από τον πρόεδρο της Βουλής, την παρουσία στο κοινοβούλιο του ηγέτη της Παλαιστινιακής αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

«Είναι τραγικό αυτό που γίνεται, πάνω στο σώμα της ανθρωπότητας και πρέπει να σηκωθούμε όρθιοι» εξήγησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο οποίος με επίκεντρο και την Ε.Ε έκανε λόγο για «στενό νεοφιλελεύθερο ανάγνωσμα, σαν τις μουσικές καρέκλες» σχολιάζοντας ότι δεν δίνει λύσεις στους πολίτες, ενώ απομακρύνεται από την Ευρώπη των κοινωνιών, της δημοκρατίας και του διαφωτισμού. Για την Τουρκία και τη θέση του ΣΤΡΙΖΑ - ΠΣ, ο κ. Φάμελος ανέφερε ότι από τη γειτονική χώρα δεν καταβάλλεται καμία προσπάθεια συμμόρφωσης με τη διεθνή νομιμότητα και ότι «δεν τίθεται κανένα θέμα συζήτησης». «Αυτή είναι η εθνική γραμμή, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς κορώνες» είπε ο Σωκράτης Φάμελος ενώ πρόσθεσε μεταξύ άλλων, ότι όσο η Τουρκία δρα αποσταθεροποιητικά και παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο «οι πόρτες για οποιαδήποτε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι κλειστές».

Σε ότι αφορά την οικονομία, επανέλαβε ότι οι πολίτες δυσκολεύονται με τους χαμηλούς μισθούς που τελειώνουν στη μέση του μήνα και πως «οι επιλογές της κυβέρνησης φτωχοποιούν την κοινωνία και αδυνατίζουν και τη δημοκρατία, αλλά και την ισχύ της χώρας». Μάλιστα σημείωσε ότι η υποχώρηση των προοδευτικών ιδεών, των σοσιαλιστικών ιδεών είναι αυτή «που αδυνάτισε το μέτωπο της ειρήνης, το μέτωπο της δημοκρατίας, τις κοινωνικές πολιτικές και οδήγησε σε μία κυριαρχία του γρήγορου κέρδους, του ακραίου νεοφιλελευθερισμού και πολλές φορές σε ακροδεξιές και φοβικές φωνές στην Ευρώπη».

«Όλοι είναι χαμένοι από την άδικη και την αντιλαϊκή πολιτική του κ. Μητσοτάκη» τόνισε χαρακτηριστικά ενώ αναφέρθηκε και στις συναντήσεις που είχε σήμερα στο Ηράκλειο, με εργαζόμενους στο Βενιζέλειο - Πανάνειο Νοσοκομείο και το ΠΝΗ, στο Αρκαλοχώρι, αλλά και με εργαζόμενους και επιχειρηματίες και από το χώρο του τουρισμού.

Έκανε λόγο για τα νοσοκομεία και τις ακραίες ελλείψεις που στόχο έχουν όπως τόνισε την ιδιωτικοποίηση, ενώ και για τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι, εξήγησε ότι βιώνουν την πραγματικότητα των «κόκκινων δανείων» που τρέχουν, αλλά ταυτόχρονα και των αδειών που δεν έχουν βγει για να μπορέσουν να επισκευάσουν τα σπίτια τους, λαμβάνοντας αποζημιώσεις.

Σε ότι αφορά τα Τέμπη, είπε ότι «πρόκειται για μεγάλη πληγή στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας» και «ένα διπλό έγκλημα, τη σύγκρουση και το έγκλημα της συγκάλυψης». «Πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί η δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπεύθυνοι» σημείωσε, ενώ σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «δεν θα δεχτούμε να γίνει κανένας συμψηφισμός» σχολιάζοντας τις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από το ΚΚΕ, ότι «έχουν περίεργη ανάγνωση, σχεδόν ισότιμη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Πάντως, ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «να κρύψει τις ευθύνες της» και «να ρίξει τα μαλακά τον κ. Καραμανλή», σχολιάζοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν αφορά μόνο τον κ. Καραμανλή, αλλά πολλά στελέχη της κυβέρνησης και τον κ. Μητσοτάκη».

«Επειδή εμείς δεν είμαστε ίδιοι, τους λέμε ξεκάθαρα ότι θα ζητήσουμε να ελεγχθεί ο Χρήστος Σπίρτζης που το έχει ζητήσει και ο ίδιος εξάλλου» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας ωστόσο πως «είναι φανερό ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια για να μας φιμώσουν», εντάσσοντας σε αυτή την προσπάθεια και τη μήνυση αλλά και αγωγή που έχει απειλήσει να του κάνει η «Ομάδα Αλήθειας».

«Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» είπε για τον εαυτό του χαρακτηριστικά σχολιάζοντας ότι πρόκειται για «θέμα δημοκρατίας και δημοσίου συμφέροντος».

Σε ότι αφορά πάντως το ζήτημα συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, στη διάρκεια της ομιλίας του στο Ηράκλειο, ανέφερε πως «είμαστε το μόνο κόμμα που προσπαθεί με συνέπεια και προτάσεις, να υπάρχουν συνεργασίες» και πως «τα υπόλοιπα κόμματα, παρότι λέγεται στη δημοσιότητα και στα παραπολιτικά για να δημιουργείται κλίμα, δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

