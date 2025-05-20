Της Δώρας Αντωνίου

Ο απόλυτος τρόπος με τον οποίο από την πλευρά της ΝΔ απορρίφθηκε ως «ατεκμηρίωτη και νομικά αβάσιμη» η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή για οκτώ πολιτικά πρόσωπα - τους δύο πρώην υπουργούς Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη και έξι υφυπουργούς μεταφορών και Υποδομών - προεξοφλεί φορτισμένο πολιτικό κλίμα για τις επόμενες ημέρες, με συγκρούσεις και ανταλλαγή κατηγοριών.

Προεξοφλεί, επίσης, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, όπως ήταν αναμενόμενο και είχε επί της ουσίας προαναγγελθεί, θα φέρει τη δική της πρόταση, η οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αναμένεται «εντός των επόμενων ημερών». Από την αντίδραση που καταγράφηκε χθες από την πλευρά της ΝΔ προεξοφλείται ότι η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος θα αφορά μόνο τον Κώστα Καραμανλή και θα είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι ότι, όσον αφορά τα πρόσωπα, από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος γίνονται δύο επισημάνσεις:

1) ότι το διαβιβαστικό που έφτασε στη Βουλή από τη Δικαιοσύνη, αφορά μόνο τους υπουργούς και δεν περιλαμβάνει τους υφυπουργούς. «Επομένως, η απόπειρα του ΠΑΣΟΚ να προσθέσει στο κατηγορητήριό του τους υφυπουργούς της ανωτέρω περιόδου δεν έχει καμία απολύτως νομική βάση, δεν εδράζεται σε πραγματικά περιστατικά και έρχεται σε σύγκρουση ακόμα και με το επίσημο διαβιβαστικό της δικαιοσύνης, που ρητώς αναφέρεται μόνο σε υπουργούς», αναφέρεται σχετικά.

2) ότι για τον πρώην υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Σπίρτζη, έχει επέλθει παραγραφή. «Τυχόν αποδοχή της πρότασης συνεπάγεται αναγκαστικά την απαλλαγή του κ. Σπίρτζη και συνεπώς γίνεται απλώς και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων», είναι στο σχετικό σχόλιο.

Με βάση αυτά τα δύο σημεία, ουσιαστικά η κυβερνητική πλειοψηφία εκδηλώνει την πρόθεσή της στη δική της πρόταση να περιοριστεί μόνο στον Κώστα Καραμανλή. Σε σχέση με το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτή η πρόταση, είναι απόλυτα σαφής ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκεται να αποδομηθεί σημείο προς σημείο η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για την οποία επισημαίνεται:

1) η εποπτεία του υπουργείο Υποδομών και μεταφορών είναι μόνο διοικητική σε ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ και σε καμία περίπτωση δεν αφορά σε θέματα ασφάλειας. Η ΡΑΣ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων είχαν εκδώσει πιστοποιητικά για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών πριν από την τραγωδία των Τεμπών, αναφέρουν από την πλευρά της Ν.Δ. και σε συνάρτηση με αυτό θέτουν το ερώτημα «τι θα μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε υπουργός, όταν οι αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων πιστοποιούσαν την ασφαλή λειτουργία τους;».

2) ότι τα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου διώκονται διότι δεν προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες προς τον υπουργό για τη λήψη πρόσθετων μέτρων και, άρα, πως είναι δυνατόν από τη μια πλευρά ο ανακριτής να ζητάει τον ποινικό έλεγχο των υπηρεσιακών στελεχών για το ότι δεν προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες προς τον υπουργό και την ίδια στιγμή να αποδίδονται αντίστοιχες ευθύνες και μάλιστα κάποιες εκ δόλου και στον υπουργό;

3) ότι δεν στέκει νομικά και με την κοινή λογική ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ ότι το κατηγορητήριο κατά των διευθυντών πρέπει να μεταφερθεί και στον προϊστάμενό τους υπουργό, διότι η ποινική ευθύνη είναι προσωπική και όχι συλλογική.

4) ότι η πολιτική ευθύνη για συστημικά προβλήματα δεν ταυτίζεται με ποινικές ευθύνες και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς με αυτή τη λογική όλοι οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών θα πρέπει να είναι ποινικά ελεγχόμενοι για τα δυστυχήματα στις εθνικές οδούς που δεν έχουν ολοκληρωθεί, οι υπουργοί Υγείας για τις ελλείψεις σε γιατρούς ή διασώστες, κ.λπ..

Όλο αυτό το σκεπτικό που αναπτύσσεται από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας ως απάντηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, προφανώς ισχύει και για όποια άλλη πρόταση έρθει από την πλευρά της αντιπολίτευσης στη Βουλή. Πρόκειται για επιχειρηματολογία που έχει διατυπωθεί και από κυβερνητικά στελέχη το προηγούμενο διάστημα και επιβεβαιώνει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα κινηθεί στη λογική μιας πρότασης για πλημμέλημα για τον Κώστα Καραμανλή, πιθανότητα παράβαση καθήκοντος, με παραπομπή άμεσα στο Δικαστικό Συμβούλιο. Σε μια τέτοια διαδικασία παρέπεμψε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι «το Δικαστικό Συμβούλιο και μάρτυρες μπορεί να καλέσει και ανακριτικές πράξεις μπορεί να κάνει και να προτείνει διεύρυνση κατηγορητηρίων».

Πηγή: skai.gr

