Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε ένα άτυπο φροντιστήριο για τους 33 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε η χθεσινή άτυπη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος που πραγματοποιήθηκε μέσω ζουμ.

Ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τον ρόλο να ενημερώσει τους βουλευτές για την προανακριτική που κατατέθηκε δίνοντας τους συμβουλές και επιχειρήματα για να στηρίξουν το κείμενο του ΠΑΣΟΚ σε δημόσιες εμφανίσεις και τηλεοπτικά πάνελ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σύμφωνα με πληροφορίες εστίασε στην αμεσότητα και τόνισε ότι ένα σημαντικό όπλο στην επιχειρηματολογία των βουλευτών του, είναι οι παρατάσεις της σύμβασης 717 αλλά και το γεγονός ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν δέχτηκε την προηγούμενη πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε ως βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη.

Για αντιφάσεις της Κυβερνητική παράταξης κάνουν λόγο από την Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας στα επιχειρήματα της ΝΔ για την προανακριτική που κατέθεσε το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ακούγοντας τις τελευταίες μέρες την κυβέρνηση αντιλαμβανόμαστε ότι πάει να θεσπίσει πρακτικά ένα ιδιώνυμο ακαταδίωκτο πολιτικών προσώπων. Ότι δηλαδή τα πολιτικά πρόσωπα θα αρκούνται μόνο σε διοικητικές ευθύνες και ποτέ δεν πρόκειται να ελεγχθούν ποινικά. Αυτό βέβαια έρχεται σε μία αντίφαση με την πιθανή πρόταση που θέλει και η ίδια να κάνει για πλημμελήματα – που είναι ποινική διαδικασία στην προανακριτική – ενώ υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν πουθενά ποινικές ευθύνες σε υπουργούς», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στο Mega.

H επίθεση στην Κυβέρνηση οξύνεται με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να κάνουν λόγο για λογικές ακροβασίες από πλευράς ΝΔ σημειώνοντας ότι επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις ευθύνες του κ. Καραμανλή.

«Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ας αποφασίσουν: ο κ. Καραμανλής είτε δεν είχε καμία αρμοδιότητα, είτε είχε ευθύνη, έλαβε εισηγήσεις για τον κίνδυνο στο σιδηροδρομικό δίκτυο και έκλεισε τα αυτιά του. Και τα δύο δεν μπορούν να ισχύουν! Για άλλη μια φορά το Μαξίμου παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια πάνω σε μια τραγωδία δείχνοντας τον ηθικό τους κατήφορο», σημειώνουν στελέχη της πράσινης παράταξης.

Από την πράσινη παράταξη τονίζουν ότι ο Κώστας Καραμανλής και οι υπουργοί του είχαν διοικητική εποπτεία.

«Ο κ. Καραμανλής και οι υφυπουργοί εμφανίζονται χωρίς… αρμοδιότητες από την κυβέρνηση. Άραγε αφού δεν είχαν αρμοδιότητα παρά μόνο διοικητική εποπτεία, πώς θα παραπέμψουν τον κ. Καραμανλή για παράβαση καθήκοντος όπως διαρρέουν στους δημοσιογράφους; Ποιο «καθήκον» δεν εκτέλεσε, αφού ήταν «διακοσμητικός»; Θα παραπέμψουν έναν «αθώο»;» σημειώνουν στελέχη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση διακινεί το επιχείρημα ότι οι διευθυντές του υπουργείου διώκονται από τη δικαιοσύνη γιατί δεν είχαν ενημερώσει τον πολιτικό τους προϊστάμενο σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ που υπογραμμίζουν τις αντιφάσεις «Δεν έχουν ακόμη διαβάσει τις απολογίες των εν λόγω διευθυντών που προσκόμισαν έγγραφα με πρωτόκολλο και ημερομηνίες στον Εφέτη Ανακριτή της Λάρισας, με τα οποία ενημέρωσαν την πολιτική ηγεσία για την επισφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου; Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και με βάση αυτά τα στοιχεία ο κ. Μπακαΐμης διαβίβασε τη δικογραφία στη Βουλή. Όταν δηλαδή ο εφέτης ανακριτής είδε ότι ο υπουργός και οι υφυπουργοί είχαν ενημερωθεί, παρέπεμψε την δικογραφία στη Βουλή», τονίζουν.

Μάλιστα ζητούν απαντήσεις με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας σε μια σειρά από ζητήματα.

1)Τι έκαναν ο υπουργός και οι υφυπουργοί μιας σοβαρής κυβέρνησης, όταν στις 6.9.2021 η εμπιστευτική επιστολή του τότε διευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Φίλιππου Τσαλίδη, προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ Σπύρο Πατέρα, κοινοποιήθηκε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και διατύπωνε *σαφή προειδοποίηση για πιθανό συμβάν «μεγίστης σοβαρότητας»;

2)Τι έκαναν όταν στις 10.9.2021 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών Α. Πολάκη προς την πολιτική ηγεσία προειδοποιεί ότι δεν έχει ακόμη υπογραφεί η κρατική χρηματοδότηση του ΟΣΕ μέσω συμβατικής συμφωνίας με το Δημόσιο, προκαλώντας μάλιστα σχετική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Η έλλειψη πόρων σύμφωνα με την ρητή και ξεκάθαρη προειδοποίηση του κ. Πολάκη προς την πολιτική ηγεσία, έχει οδηγήσει σε περιορισμένη συντήρηση της υποδομής με επιπτώσεις στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών.

3) Τι έκαναν ο υπουργός και οι υφυπουργοί του όταν στις 13.12.2021 έγγραφο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων παρατηρεί την αύξηση της συχνότητας των ατυχημάτων; «Η παρέμβασή μας αυτή απορρέει από τη βαθύτατη ανησυχία μας για την ασφάλειά των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα μας» έγραφε η επιστολή. Η ανησυχία αυτή επαναλαμβάνεται και στις 23.12.2021 με νέο έγγραφο της Ρ.Α.Σ. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τέσσερις (4) ημέρες πριν το τραγικό δυστύχημα, η πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. αποστέλλει την από 24.2.2023 επιστολή προς τον ΟΣΕ με κοινοποίηση στην Hellenic Train, στην οποία καταγράφει περίπτωση μη ορθής διευθέτησης της αλλαγής τροχιάς, παρόμοιας με αυτή που συνέβη στο δυστύχημα των Τεμπών, καλώντας να εξακριβωθεί αν αιτία είναι «η ελλιπής εκπαίδευση, η κόπωση ή κάτι άλλο».

«Όλη η Ελλάδα θυμάται τον κ. Καραμανλή να κουνά το δάχτυλο στη Βουλή ότι «ντρέπεται που τίθενται ζητήματα ασφάλειας του σιδηροδρόμου στον κοινοβουλευτικό έλεγχο»!», σημειώνουν με νόημα στελέχη της πράσινης παράταξης.

Η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί ότι υπεύθυνη για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου είναι η ΡΑΣ και στην Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι πρόκειται για μια ακόμα αντίθεση. «Αγνοούν ότι εποπτεύεται από τον υπουργό Μεταφορών; Όταν ο κ. Καραμανλής λάμβανε επιστολές της ΡΑΣ με «καμπανάκια κινδύνου», απλά τις άφηνε στο συρτάρι γιατί δική του αρμοδιότητα ήταν να κόβει κορδέλες στα δημόσια έργα; Αυτό θέλει να πιστέψουμε η Νέα Δημοκρατία;»

Το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να διερευνηθούν όλοι. Η ΡΑΣ ερευνάται κανονικά από τη δικαιοσύνη και δικό μας καθήκον είναι να μπουν στο κάδρο της έρευνας και τα πολιτικά πρόσωπα που καλύπτονται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τονίζουν.

Υπενθυμίζουν επίσης ότι κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η ΡΑΣ απέμεινε μία «αρχή – κέλυφος» ένας φορέας που λειτουργούσε σε πλήρη υποβάθμιση, υποστελεχωμένος, με συρρικνωμένο αντικείμενο, χωρίς ελεγκτές, και διαπιστωτικές-τυπικές κυρίως πράξεις. Η ΡΑΣ ισχυρίζεται επίσης ότι όλα αυτά τα κατέστησε εδώ και πολύ καιρό γνωστά στο αρμόδιο υπουργείο. «Σε κάθε περίπτωση, για ποιον λόγο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να προκαλέσει σύγχυση μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΡΑΣ και της εποπτείας του υπουργού και των υφυπουργών του; Ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις εγκατάστασης συστημάτων, μέτρων ασφαλείας, εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου; Όλα αυτά δεν ήταν αντικείμενο ενεργειών και εποπτείας του υπουργού και των υφυπουργών του; Τι εποπτεύει η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου – τον …αέρα;», τονίζουν πράσινα στελέχη.

Με επιχειρήματα η πράσινη παράταξη απαντά και στο ερώτημα γιατί στην πρόταση για προανακριτική έχει ζητήσει τη διερεύνηση και για τους υφυπουργούς της περιόδου.

«Εφόσον ο υπουργός έχει αρμοδιότητες και δεν είναι διακοσμητικός στο υπουργείο, μεταφέρονται –όπως γνωρίζουν οι πάντες- από κοινού και εκ παραλλήλου αρμοδιότητες του υπουργού στους υφυπουργούς του.», τονίζουν από το πράσινο στρατόπεδο. Απόδειξη των ευθυνών τους είναι ότι σήμερα η ηγεσία του υπουργείου αναγκάζεται να εγκαταστήσει μια σειρά από συστήματα ασφαλείας και να κάνει μια σειρά παρεμβάσεις σημειώνουν «Και μάλιστα ο κ. Κυρανάκης εξαγγέλλει ότι θα κάνει σε 20 μέρες, όσα ο κ. Καραμανλής απέτυχε να κάνει επί 4 χρόνια!»

«Σε αυτά τα 40 χιλιόμετρα της γραμμής που έγινε το δυστύχημα, ήταν καταγεγραμμένες οι προειδοποιήσεις για κάθε έλλειψη συστήματος ασφαλείας, για κάθε πρόβλημα στο δίκτυο. Εδώ ο υπουργός και η πολιτική ηγεσία έπρεπε να παρέμβουν και να πουν: «stop, έκτακτα μέτρα σε αυτό το κομμάτι της γραμμής». Γιατί δεν επέβαλε να μειωθεί π.χ. η ταχύτητα σε αυτά τα ορφανά ασφαλιστικών δικλείδων 40 χιλιόμετρα;» σημειώνουν από πράσινο στρατόπεδο.

Πηγή: skai.gr

