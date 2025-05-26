ΣΥΡΙΖΑ: Ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη δεν αρκεί - Το κράτος χρειάζεται βάθος, όχι βιτρίνα

Ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη (ΠΑΠ), «είναι ένα απαραίτητο εργαλείο αλλά από μόνος του δεν λύνει τίποτα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί την ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη η χώρα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

Το κόμμα σημειώνει πως «αναγνωρίζουμε την πρόοδο. Δεν αρνούμαστε ότι ο ενιαίος αριθμός είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Η διαλειτουργικότητα, η κατάργηση των πολλαπλών εγγραφών, η ψηφιακή πρόσβαση μέσω του myInfo — όλα αυτά είναι σωστές επιδιώξεις». Ακολούθως ωστόσο, προσθέτει: «Η υλοποίηση γίνεται ανάποδα: Ο ΠΑΠ έρχεται πριν επιλυθούν τα βαθιά, γνωστά και χρόνια προβλήματα του κράτους: Τα μητρώα εξακολουθούν να είναι ασύνδετα και αλληλοαντικρουόμενα. Το κράτος δεν έχει ακόμα θεσπίσει σαφή ευθύνη για την ποιότητα των στοιχείων. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να 'τρέχουν' να διορθώνουν λάθη που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι. Η πρόσβαση στον ΠΑΠ προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες και υποδομές που δεν έχουν όλοι - με κίνδυνο αποκλεισμού των πιο ευάλωτων».

«Η κυβέρνηση παρουσιάζει τον ΠΑΠ ως 'λύση δεκαετιών'. Όμως δεν συνοδεύεται από ουσιαστική διοικητική αναδιάρθρωση, εκκαθάριση των μητρώων, νομική υποχρέωση για διαλειτουργικότητα, διαφάνεια στη χρήση και στον έλεγχο του αριθμού» παρατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στο σημείο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει:

Ανεξάρτητο Φορέα Ενοποίησης Μητρώων - με αρμοδιότητα και λογοδοσία

Υποχρεωτική διαλειτουργικότητα βάσει προτύπων και τεχνικών ελέγχων

Πλήρη προσβασιμότητα για όλους (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των αναπήρων, όσων δεν έχουν κινητό ή taxisnet)

Συμμετοχή των πολιτών στη διόρθωση και επικύρωση των στοιχείων τους, όχι η ευθύνη στην πλάτη τους

Κλείνοντας το κόμμα υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του: «Ο ΠΑΠ μπορεί να είναι ένα εργαλείο. Αλλά αν το θεμέλιο του κράτους παραμείνει σαθρό, ο αριθμός θα είναι απλώς ακόμα ένα πρόθεμα στον ΑΦΜ μας. Το πραγματικό ψηφιακό κράτος δεν φαίνεται στις κάρτες και τις εφαρμογές - φαίνεται στον τρόπο που φέρεται στον πολίτη. Η ψηφιοποίηση χωρίς δικαιοσύνη και διαφάνεια είναι διαχειριστικός καλλωπισμός. Και εμείς δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε like στη βιτρίνα. Είμαστε εδώ για να χτίσουμε κράτος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.