Η Chevron επενδύει στο Ιράκ και εξετάζει αγωγό πετρελαίου προς τη Συρία για παράκαμψη του Ορμούζ

Η Chevron σκοπεύει να υπογράψει την Παρασκευή προκαταρκτικές συμφωνίες για επενδύσεις σε δύο πετρελαϊκά κοιτάσματα του Ιράκ και θα συμμετάσχει σε κοινοπραξία επενδυτών που εξετάζει την κατασκευή αγωγού ο οποίος θα συνδέει τις πετρελαϊκές περιοχές του Ιράκ με τις συριακές ακτές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το Ιράκ και άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής αναζητούν εσπευσμένα εναλλακτικές διαδρομές αντί του Στενού του Ορμούζ, το οποίο η Τεχεράνη έχει επιδιώξει να κλείσει και να θέσει υπό τον έλεγχό της, προκαλώντας στρατιωτική αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου μεταφερόταν μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού.

Οι κυβερνήσεις των χωρών του Κόλπου διοχετεύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε νέους αγωγούς, σιδηροδρομικούς διαδρόμους και υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, προκειμένου να παρακάμψουν το Στενό του Ορμούζ, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο μακροχρόνια αποτελέσματα του πολέμου.

Μία από τις επιλογές που εξετάζει η κοινοπραξία της Chevron είναι η ανακατασκευή του αγωγού που συνδέει το Κιρκούκ, στο βόρειο Ιράκ, με το συριακό λιμάνι Μπανίγιας στη Μεσόγειο, έναν αγωγό που παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της Chevron. Ο αγωγός υπέστη ζημιές κατά την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Η κοινοπραξία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τεχνικές μελέτες προκειμένου να καθοριστεί εάν θα κατασκευαστεί ένας νέος αγωγός ή εάν θα αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες υποδομές, ώστε να συνδεθούν με αγωγούς που διέρχονται μέσω της Τουρκίας, δήλωσε το στέλεχος της Chevron. «Η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με την ιρακινή κυβέρνηση εδώ και 12 με 18 μήνες, και οι συμφωνίες απέχουν ακόμη πολύ από την οριστικοποίησή τους», πρόσθεσε.

Η Chevron συζητά επίσης για επενδύσεις σε δύο μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Ιράκ, το West Qurna 2 και το Nasiriyah.

Το Ιράκ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, μετά τη Σαουδική Αραβία. Υπό κανονικές συνθήκες, παράγει το 5% του παγκόσμιου πετρελαίου, δηλαδή περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, όμως οι εξαγωγές του έχουν μειωθεί δραστικά κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

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