Τραμπ: Το Ισραήλ πρέπει να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο - Η Συρία θα αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ,δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από τον νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν.

«Να αναδιπλωθεί. Είναι μια άλλη λέξη. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τον Λίβανο και το Ισραήλ διαχειρίζεται πολύ καλά την κατάσταση», δήλωσε.

«Θα ήταν καλό να αποχωρήσει. Νομίζω ότι τότε τα πράγματα θα ηρεμήσουν λίγο, γιατί πρέπει να επικεντρώσουμε την ενέργειά μας στη μεγάλη υπόθεση. Και η μεγάλη υπόθεση είναι το Ιράν», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε ακόμη ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα, να αναλάβει δράση εναντίον της Χεζμπολάχ, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να το κάνει με πιο στοχευμένο τρόπο από ό,τι το Ισραήλ.

«Θα μπορούσε να αναλάβει τη Χεζμπολάχ και να το κάνει διαφορετικά. Δεν θα ισοπέδωνε κτίρια. Μισούσα να βλέπω κτίρια να καταρρέουν», είπε ο Τραμπ για τον αλ Σαράα, ο οποίος στο παρελθόν ήταν επικεφαλής συριακής οργάνωσης συνδεδεμένης με την Αλ Κάιντα.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο των κρατών που χαρακτηρίζονται ως χορηγοί της τρομοκρατίας, για πρώτη φορά από το 1979.

«Ναι, πιστεύω ότι θα ήταν πιο ακριβής. Και μπορώ να σας πω ότι πιστεύω πως θα ήθελε να το κάνει», κατέληξε ο Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

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