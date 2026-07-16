Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος - Ενσωματώνεται άμεσα στον ΠΑΟΚ

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να αποτελέσει το νέον παίκτη του «Δικέφαλου του βορρά».

Οι θεσσαλονικείς έδωσαν τέλος σε ένα σίριαλ που απασχολούσε για αρκετό καιρό, αφού τα βρήκαν σε όλα με την Κοπεγχάγη για τη μεταγραφή του. Η προσθήκη αυτή, πέρα του γεγονότος ότι ενισχύει το ελληνικό στοιχείο της ομάδας, παράλληλα, προσδίδει ποιότητα και εμπειρία.

Πηγή: skai.gr

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