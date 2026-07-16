Σε τροχιά ανόδου μπαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες, με τη ζέστη να γίνεται πιο αισθητή σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

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Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

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Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 και στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

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