Ο βασιλιάς Κάρολος, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, μία μέρα μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Αγγλίας από την Αργεντινή, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Hall & Woodhouse Badger.

Ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής, συνομίλησε με εργαζομένους και στελέχη της επιχείρησης και δοκίμασε και τις ικανότητές του στο σερβίρισμα.

Αφού γέμισε ένα ποτήρι είπε: «Είναι μια καλή μέρα για να πνίξουμε μερικές λύπες», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκομένους, παρά την πίκρα τους για τον αποκλεισμό την προηγούμενη μέρα.

Πηγή: skai.gr

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